Российское посольство в Киргизии организует флешмоб памяти Айтматова

БИШКЕК, 16 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Киргизии совместно с Российским центром науки и культуры в Бишкеке организует проведение флешмоба, посвященного памяти всемирно известного писателя Чингиза Айтматова, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы дипмиссии Виктор Харченко.

В 2018 году в мире отмечают 90-летие со дня рождения известного писателя и философа Чингиза Айтматова. По данным ЮНЕСКО, Айтматов является одним из самых читаемых авторов современности. Его назвали классиком литературы ещё при жизни. Романы Айтматова переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах мира тиражом более 100 миллионов экземпляров. Писатель ушел из жизни в 2008 году в клинике германского города Нюрнберга, не дожив полгода до своего 80-летия. По инициативе Киргизии международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2018 год годом памяти Айтматова.

Флешмоб российского посольства будет называться #ЧитаемАйтматоваВместе, уточнил представитель пресс-службы.

"Флешмоб пройдет с 20 августа по 20 октября. Его участники могут прочитать на русском или киргизском языках наиболее яркие отрывки из произведений Айтматова, записать их на мобильное устройство и отправить на e-mail ajtmatov2018@yandex.ru краткий видеоролик длиной до 30 секунд", — сообщил Харченко, отметив, что для участия в мероприятии будут приглашены представители политической элиты, научной и творческой интеллигенции, студенты, сотрудники российских загранучреждений в Киргизстане.

По словам Харченко, подведение итогов конкурса запланировано на декабрь нынешнего года. "Победители будут награждены призами. Смонтированный из присланных участниками эпизодов фильм будет демонстрироваться на сайтах ведущих СМИ Киргизстана и России и дополнит торжественные мероприятия в честь юбилея Айтматова", — отметил представитель посольства.

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Киргизии в семье видного государственного деятеля Торекула Айтматова, расстрелянного в 1938 году. Мать, Нагима Хазиевна, татарка по национальности, была актрисой в местном театре. В 1958 году вышла в свет повесть "Джамиля", принесшая Айтматову мировую известность. Среди наиболее известных произведений писателя "И дольше века длится день" (1980), "Белый пароход" (1970), "Плаха" (1986), "Когда падают горы (Вечная невеста)" (2006).