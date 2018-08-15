Шнуров и Матильда официально развелись

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров официально оформил развод с Матильдой (Еленой) Мозговой. Об этом бывшая супруга певца сообщила в Instagram.
Матильда опубликовала фотографию свидетельства о расторжении брака, отметив, что раздел имущества произошел по обоюдному согласию.
"Чтобы прекратить все дурные слухи и домыслы. <…> Наш брак официально расторгнут", — говорится в публикации.
В конце мая Сергей Шнуров сообщил о намерении развестись с Матильдой. Супруга артиста также подтвердила эту информацию.
Лидер группы "Ленинград" женился на Матильде в 2010 году. До этого музыкант уже дважды состоял в браке.