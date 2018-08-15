Шнуров и Матильда официально развелись

Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая. Архивное фото

Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров официально оформил развод с Матильдой (Еленой) Мозговой. Об этом бывшая супруга певца сообщила в Instagram.

Матильда опубликовала фотографию свидетельства о расторжении брака, отметив, что раздел имущества произошел по обоюдному согласию.

© instagram аккаунт Matilda Shnurova Скриншот сториз из инстаграма Матильды Шнуровой © instagram аккаунт Matilda Shnurova Скриншот сториз из инстаграма Матильды Шнуровой

"Чтобы прекратить все дурные слухи и домыслы. <…> Наш брак официально расторгнут", — говорится в публикации.

В конце мая Сергей Шнуров сообщил о намерении развестись с Матильдой. Супруга артиста также подтвердила эту информацию.

Лидер группы "Ленинград" женился на Матильде в 2010 году. До этого музыкант уже дважды состоял в браке.