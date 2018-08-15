Фильм Плетнева "Без меня" вошел в конкурс кинофестиваля в Канаде

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мировая премьера нового фильма Кирилла Плетнева "Без меня" состоится в конкурсной программе Монреальского международного кинофестиваля Focus on World Cinema, который пройдет с 23 августа по 3 сентября 2018 года в Канаде, сообщила пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа".

"Я счастлив, что премьера моего фильма пройдет в стране, которая известна своими свободными взглядами на кино, где любят и ценят разные жанры. Рад, что мелодраму "Без меня" отборщики фестиваля включили в конкурсную программу. Это своего рода эксперимент и я рад, что первый международный показ картины будет проходить в стране, приветствующей эксперименты", — приводит пресс-служба слова Плетнева ("Жги!").

По сюжету фильма две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

Роли в мелодраме исполнили: Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл Плетнев, Анна Каменкова, Евгения Дмитриева, Иван Титяев, Владимир Яглыч, Алексей Шевченков, Агриппина Стеклова. Продюсеры картины: Рубен Дишдишян, Николай Ларионов, Андрей Епифанов, Таня Петрик, Ольга Филипу.

В российский прокат фильм выйдет 18 октября.