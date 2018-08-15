Умер советский оперный певец Тео Майсте

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На 87-м году жизни скончался народный артист Эстонской ССР Тео Майсте. Об этом сообщила пресс-служба Национальной оперы Эстонии.

"Мы потеряли легендарного оперного певца и педагога Тео Майсте", — говорится на сайте учреждения.

Артист окончил Эстонскую академию музыки и театра. Работал в Эстонском театре оперы и балета, а также в театре "Ванемуйне". С 1970 года преподавал в Таллинской консерватории.

Майсте запомнился зрителям ролями в постановках "Борис Годунов", "Аттила", "Сирано де Бержерак", "Кавалер розы" и многих других.

Певец удостоен премии Георга Отса и ордена Белой звезды четвертого класса.