МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В возрасте 80 лет умер российский писатель Эдуард Успенский, информацию об этом подтвердил РИА Новости композитор Геннадий Гладков.

Как передает РЕН ТВ , Успенский скончался в доме в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.

В последние годы автор книг "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино" и других знаменитых произведений страдал от онкологического заболевания.

Девятого августа Успенскому стало плохо — он потерял сознание, его супруга вызвала скорую помощь.

Память о писателе

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Успенского, поблагодарив его за создание легендарных персонажей.

Не стало гениального Эдуарда Успенского. Спасибо за наши детские впечатления, за Гену и Чебурашку, за кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, Шарика… Соболезную близким. Светлая память! pic.twitter.com/229urZijt4 — Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 14 августа 2018 г.

​Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов сообщил, что память Успенского могут увековечить в Москве.

"Если поступит предложение, я думаю, что профильная комиссия рассмотрит такое предложение", — сказал он РИА Новости.

Как рассказал РИА Новости композитор Григорий Гладков, Успенский был великим сказочником и фантазером, который всегда боролся с несправедливостью.

"Эдуард Николаевич Успенский — это наш великий сказочник, самый популярный и узнаваемый детский писатель, любимый детьми и взрослыми, великий фантазер", — сказал композитор.

По его словам, Успенский всегда помогал молодежи. "Он был бескомпромиссный, идеалист, требовал правды от всех. Борец за справедливость, он не мог несправедливость переносить и всегда боролся по любому поводу", — отметил собеседник агентства.

Писательница Лилия Волкова, победительница всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков "Книгуру", сказала РИА Новости, что книги Успенского стали частью повседневной жизни миллионов людей, он является феноменом отечественной культуры.

"Трудно представить, что не стало Эдуарда Успенского. Я выросла, читая его книги. Мои дети наизусть знали его стихи и слова героев мультфильмов по его сценариям. Успенского без преувеличения можно назвать не только явлением отечественной культуры, но и частью ежедневной жизни миллионов людей — уже давно взрослых и ещё совсем маленьких. И он, вне всяких сомнений, таковым и останется. Хотя безмерно жаль, что теперь его нет с нами", — сказала Волкова.

Звукозаписывающая компания "Мелодия" в память об Успенском выложила в iTunes аудиопостановку сказки о Чебурашке.

"Спасибо за детство, Эдуард Николаевич", — говорится в сообщении фирмы в Facebook.

Биография Успенского

Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года. Еще в школьные годы он начал сочинять стихи и рассказы. Впервые он стал известен как юморист. В 1966 году он, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая принесла авторам популярность.

Успенский написал сценарии к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многих других.