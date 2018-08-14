МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский писатель Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет, сообщил РИА Новости композитор Геннадий Гладков.

По информации телеканала РЕН ТВ, Успенский скончался в доме в деревне Пучково, входящей в Троицкий административный округ Москвы.

Автор книг "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино" и других знаменитых произведений в последние годы жизни страдал от тяжелого заболевания.

Писателю стало плохо девятого августа — он потерял сознание, его супруга вызвала скорую.

Биография писателя

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. Стихи и рассказы он начал писать еще в школьные годы. При этом известность впервые приобрел как юморист. В 1966 году он, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая и принесла авторам популярность.

Кроме того, Успенский был автором сценариев к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многих других.

Ранее Успенский опубликовал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором он подчеркнул, что студия "Союзмультфильм" снимает продолжение мультфильма без его согласия. В пресс-службе студии сообщили, что получили письменное согласие Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев перед началом работы над проектом.