Лев Лещенко стал четвертым наставником шоу "Голос 60+"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Четвертым наставником нового музыкального проекта "Голос 60+" для вокалистов старше 60 лет стал российский исполнитель Лев Лещенко.

Фотография судейского кресла с его именем появилась в аккаунте шоу "Голос" в Instagram.

Шоу "Голос 60+" стартует на Первом канале в новом телесезоне. Другими наставниками стали Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе.

Музыкальное шоу "Голос" — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. По данным исследования компании TNS (сейчас — Mediascope), в 2016 году шоу вошло список шестнадцати самых популярных телепрограмм России. С 2014 года был запущен детский аналог проекта — "Голос. Дети", который, по данным TNS, возглавил топ-10 самых рейтинговых программ.