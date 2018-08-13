В МХТ имени Чехова началось прощание с Дмитрием Брусникиным

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Коллеги, близкие люди и поклонники творчества прибывают в МХТ имени Чехова, чтобы проститься с режиссером Дмитрием Брусникиным, люди несут в театр цветы, передает корреспондент РИА Новости.

О кончине Дмитрия Брусникина в минувший четверг сообщила его супруга Марина Брусникина. В театре "Практика", художественным руководителем которого он являлся, уточнили, что режиссер умер в больнице.

Гражданская панихида проходит в МХТ имени Чехова в понедельник. Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память режиссера, выражают соболезнования вдове Марине Брусникиной.

"Он был моим хорошим другом, близким, прекрасным. Я умею красиво говорить, но сейчас ничего не придумал. Как мне надоело их хоронить… Да, конечно, они там встретятся, порепетируют. Нам здесь плохо. Мы идем и прощаемся с Димой Брусникиным, очень красивым, талантливым, смелым человеком", — сказал актер Игорь Золотовицкий, ректор школы-студии МХАТ.

Позднее в храме Софии Премудрости Божией состоится отпевание, после чего режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Брусникин известен как актер, режиссер, сценарист и театральный педагог. Он окончил школу-студию МХАТ, где учился на курсе Олега Ефремова. Свой творческий путь Брусникин начал в труппе МХТ имени Чехова в качестве актера. Несколько лет спустя дебютировал в качестве режиссера в театре-студии "Человек", поставив спектакль "В ожидании Годо" по произведению Самуэля Беккета.

Более 25 лет Брусникин преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ: особую известность получил его курс 2015 года, именовавшийся "Мастерская Дмитрия Брусникина". Выпускники в полном составе стали резидентами московского экспериментального театра "Практика". С мая этого года Брусникин исполнял обязанности директора театра, 8 августа он был назначен худруком учреждения, а пост директора занял Борис Мездрич.

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