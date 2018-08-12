Анатолий Узденский в сцене из спектакля Шарманка по пьесе Андрея Платонова. Архивное фото

Анатолий Узденский в сцене из спектакля Шарманка по пьесе Андрея Платонова. Архивное фото

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Новосибирске умер актер театра "Современник" Анатолий Узденский, сообщается на сайте театра.

Артист скончался в возрасте 66 лет.

"Его имя было широко известно далеко за пределами Новосибирска, где Анатолия Ефимовича буквально боготворили зрители, и где в театре "Старый дом" он блистательно сыграл главные свои роли", — отмечается в сообщении.

Актер известен благодаря ролям в спектаклях "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища". Он также запомнится зрителям благодаря ролям в сериалах "Убойная сила", "Ментовские войны", "Улицы разбитый фонарей", "Каменская".

О времени и месте прощания будет объявлено позже.

Невосполнимая потеря

Коллеги Узденского назвали кончину актера невосполнимой потерей.

"Полоса нехорошая пошла — каждый день кто-то уходит. Дегтярева, Брусникин, теперь еще и Узденский. С этим нужно смириться. Это случается с каждым. И это всегда не вовремя", — отметил Валентин Гафт в беседе с порталом Inforeactor. Актер также назвал Узбенского талантливым и интересным человеком.

"Он был тихим, неприметным, таким, не вызывающим к себе особого внимания. Был нормальным, порядочным человеком. Жил тихо, мирно, работал много. Снимался, играл в спектаклях", — рассказал телеканалу РЕН ТВ коллега Узбенского Василий Мищенко, игравший вместе с ним в спектакле "Поздняя любовь".

Актриса Алена Бабенко назвала Узденского талантливым и добрейшим человеком. По ее словам, у артиста была тяжелая судьба: он был одинок.