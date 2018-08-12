Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по литературе, известный писатель Видиадхар Найпол скончался, не дожив шесть дней до своего 86-летия, сообщает Vulture.

Как говорится в официальном заявлении жены писателя, он умер у себя дома в Лондоне в окружении любящих людей.

Найпол родился в Тринидаде и Тобаго в 1932 году. В 1971 году получил Букеровскую премию за книгу "В подвешенном состоянии" (In a Free State). Позже этот роман вошел в список лучших произведений десятилетия.

В 2001 году писателю вручили Нобелевскую премию с формулировкой за "непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято".

We disagreed all our lives, about politics, about literature, and I feel as sad as if I just lost a beloved older brother. RIP Vidia. #VSNaipaul — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) 12 августа 2018 г.

​"Всю жизнь мы спорили с ним о политике, о литературе, и сейчас мне так грустно, будто я потерял любимого старшего брата. Покойся с миром, Видиа", — написал писатель Салман Рушди.