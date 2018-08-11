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Культура

Демотиватор Босха. Художники, которые высмеивали современников

(обновлено: 08:11 11.08.2018)
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© Иероним БосхИероним Босх. Извлечение камня глупостиИероним Босх. Извлечение камня глупости
© Иероним Босх

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Остроумные надписи, ребусы и сатирические сюжеты — художники всех времен иронизировали над окружающей действительностью, рассчитывая на внимательного зрителя. Лектор проекта Level One Дмитрий Захаров рассказал РИА Новости о картинах, в которых зашифрованы шутки.

Политическая сатира

Древний Египет &mdash; кошки прислуживают "знатной" мышке.
Древний Египет — кошки прислуживают "знатной" мышке.

В Древнем Египте нельзя было критиковать власти. Тем не менее это делали в рисунках на глиняных черепках и табличках (папирус был дорог). Часто повторяется сюжет, довольно простой и понятный сегодня: кошки, которые всегда символизировали власть и божественность, прислуживают мышкам. Этим сказано многое: и то, что существует незаслуженный почет, и то, что некоторые люди в этом мире недостойны занимаемого ими высокого положения.

Смех сквозь слезы

© Василий ВерещагинВасилий Верещагин. "Русский лагерь в Туркестане"
© Василий Верещагин
Василий Верещагин. "Русский лагерь в Туркестане"

Не всегда юмор прошлого понятен сегодня. Но при желании всегда можно дойти до сути. В работе Верещагина "Русский лагерь в Туркестане" есть доля юмора, хотя некоторые считают, что здесь не до смеха.

Известно, что в военных походах часто болели дизентерией. На этом полотне как раз изображены солдаты в подобном положении. Верещагин, который и сам участвовал в кампаниях, относится к этому с улыбкой: на первом плане занятый делом солдат мирно курит трубку.

Черный юмор

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКартина "Черный квадрат" художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Картина "Черный квадрат" художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу

На картине "Черный квадрат" Малевича ученые несколько лет назад обнаружили надпись, сделанную рукой самого автора: "Битва негров в черной пещере". Сразу вспоминается детская загадка о том, как изобразить черную кошку в черной комнате, — залить холст черной краской. Впрочем, для знатоков искусства эта надпись Малевича — отсылка к более раннему полотну француза Альфонсо Алле "Битва негров в пещере ночью".

Спрятанный ребус

© Ганс Гольбейн МладшийГанс Гольбейн Младший. "Послы"
© Ганс Гольбейн Младший
Ганс Гольбейн Младший. "Послы"

Очень часто художники как бы играли со зрителями, пряча в картинах ребусы. Один из таких примеров — работа Ганса Гольбейна Младшего "Послы". Между двумя фигурами — светлое пятно. Именно так зритель видит его, когда смотрит на холст под прямым углом.

Но если взглянуть со стороны, то пятно превращается в человеческий череп, который лежит у ног этих господ. Это юмор своеобразный, напоминающий о бренности нашей жизни: одетые в меха богачи тоже смертны. Здесь можно вспомнить символику голландских натюрмортов, часто напоминающих о смерти. И этот разговор не всегда ведется с серьезным лицом.

Насмешки над глупостью

© Иероним БосхИероним Босх. "Извлечение камня глупости"
© Иероним Босх
Иероним Босх. "Извлечение камня глупости"

Практически весь Босх — это насмешки над человеческими слабостями. Его работы в чем-то можно сравнить с современными демотиваторами.

В картине "Извлечение камня глупости" автор глумится на людским скудоумием, которое человек пестует сам в себе на протяжении всей жизни. Глуп не только центральный персонаж — пациент, но и окружающие. Глупость — их осознанный выбор. Головной убор "доктора" заменил металлический конус. А монашка книгу держит не перед глазами, а на голове.

Удачливый предприниматель

© Эдуар МанеЭдуар Мане. "Пучок спаржи"
© Эдуар Мане
Эдуар Мане. "Пучок спаржи"

В жизни художника Мане случилась история, демонстрирующая, что он знал цену своим работам и не всегда был готов к подачкам. Однажды заказчик заплатил ему за картину, на которой была изображена связка спаржи, на 200 франков больше. Художник не остался в долгу.

© Эдуард МанеЭдуард Мане. Натюрморт с одним стеблем спаржи
© Эдуард Мане
Эдуард Мане. Натюрморт с одним стеблем спаржи

Вдогонку Мане прислал еще одну работу, на которой написан один корень спаржи. К картине он приложил записку: "Эта одинокая спаржа выпала у вас из связки". Таким образом художник не остался внакладе и выкрутился из щекотливой ситуации.

 

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