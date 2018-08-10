В Калининграде установили памятник сому

КАЛИНИНГРАД, 10 авг — РИА Новости. Скульптуру сома установили около старинного городского моста Высокий в Калининграде, который реконструировали к чемпионату мира по футболу.
"Вообще сама по себе история очень интересная, у нее очень много участников, красочный финал — это всегда очень приятно, сам сом будет напоминать о реконструкции моста Высокий, о подрядчике. Им приходилось непросто, но объект введен в эксплуатацию, успешно функционирует", — сказал журналистам замглавы администрации Калининграда, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
Какой будет фигура сома, решил конкурс на лучшую идею памятника усатому обитателю реки "На Фонтанке — Чижик-Пыжик, на Преголе будет Сом", который при поддержке администрации города провела петербургская компания-подрядчик работ по реконструкции "АБЗ-ДОРСТРОЙ" и редакция газеты "Страна Калининград".
Скульптор рассказал, что композицию весом около 400 килограммов создавали в течение полугода. К фигуре самой рыбы художники решили добавить изображение домика смотрителя, который располагается у основания моста, а также символический ключ.
Мост Высокий является одним из сохранившихся семи мостов Кенигсберга (прежнее название Калининграда), первый мост был построен в 1520 году, в 1938 году был снесен, рядом с ним возвели новый — для пешеходов, автомобилей и трамваев. По оценкам специалистов, мост был изношен на 80%, его демонтировали, на его месте построили новый, который реконструировали к чемпионату мира по футболу 2018 года, несколько игр группового этапа которого проходили в Калининграде.