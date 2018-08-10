Под Нижним Новгородом в пятый раз пройдет фестиваль Alfa Future People

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Более 100 диджеев со всего мира выступят на фестивале Alfa Future People, который откроется под Нижним Новгородом в пятницу и продолжится до 12 августа, сообщает пресс-служба мероприятия.

Фестиваль электронной музыки пройдет в поселке Большое Козино, гости проекта смогут послушать лекции о высоких технологиях, искусстве и бизнесе, посетить парк развлечений и принять участие в спортивных состязаниях.

"Посетителей фестиваля ждут выступления более 100 диджеев, 15 часов лекций на футуристические темы, 23 вида спорта, новейшие гаджеты и самая развитая в России фестивальная инфраструктура под открытым небом", — говорится в сообщении.

На главную сцену, высота которой примерно равна девятиэтажному дому, выйдут музыканты Tietso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Компанию им составят Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw и другие. Кроме того, на фестивале будут работать тематические сцены — так, на Bass Stage выступят представители хардстайл и драм-н-бейс, на Miller Future Music — звезды техно, а ShowCast Stage станет площадкой для молодых музыкантов, отобранных в ходе масштабного всероссийского кастинга.

© Фото : Alfa Future People музыка 2016 Фестиваль Alfa Future People в Нижегородской области © Фото : Alfa Future People музыка 2016 Фестиваль Alfa Future People в Нижегородской области

Карта фестиваля на этот раз оформлена под космический корабль с разными отсеками. Помимо музыкальных площадок, будут работать зоны отдыха, спорта и технологий.

"В зоне технологий, состоящей из трех шатров, посвященных темам здоровья, коммуникаций, саморазвития, безопасности и экологии, развернется масштабная выставка высокотехнологичных гаджетов… Гостей фестиваля ждут 12 часов лекций от гуру бизнеса, искусства и высокотехнологичных стартапов", — отметили в пресс-службе.

На спортивной площадке, которая в этом году увеличится до 10 тысяч квадратных метров, гостям предложат сдать нормы ГТО, поиграть в волейбол и лазертаг, пообщаться с известными спортсменами. Впервые на фестивале откроется площадка, посвященная современному искусству: здесь расположатся футуристичные инсталляции, а специальным гостем станет известный стрит-арт художник Покрас Лампас, который проведет мастер-класс для всех желающих.

"Также в 2018 году впервые на фестивале будет создан полноценный парк развлечений, построенный брендом BURN. Парк будет выдержан в эстетике бразильского карнавала, а гости зоны смогут попробовать свои силы в молоте-силометре, покататься на одной из двух каруселей и посмотреться в кривое зеркало — и все это под аккомпанемент самой зажигательной и актуальной электроники", — добавили организаторы.

Alfa Future People проводится под Нижним Новгородом ежегодно с 2014 года. В прошлом году фестиваль посетили более 50 тысяч человек из 20 стран, этот год для проекта станет юбилейным. РИА Новости выступает информационным партнером фестиваля. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня" и лидер по цитируемости среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.