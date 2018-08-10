Кинофестиваль в Выборге откроет фильм Велединского "В кейптаунском порту"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фестиваль российского кино "Окно в Европу" откроется в пятницу в Выборге картиной известного режиссера Александра Велединского "В Кейптаунском порту", всего за семь фестивальных дней на кинофоруме покажут около 130 игровых, документальных и анимационных фильмов.

В рамках Выборгского фестиваля проходят четыре основных конкурса: "Игровое кино. Осенние премьеры", "Копродукция. Окно в мир", неигровое кино и анимационное кино. Каждый из этих конкурсов оценивает отдельное жюри. Оценивать игровое кино в этом году будет жюри во главе с известным режиссером Сергеем Снежкиным.

В программе игрового кино, включающей 14 картин, свои работы покажут как известные режиссеры Александр Велединский, Оксана Карас, Александр Шейн, так и дебютанты со своими первыми фильмами. Конкурсную программу откроет фильм "В Кейптаунском порту". Как отмечает режиссер Велединский, это фильм "о том, что каждый шаг человека, каждый его поступок не остается без последствия и за каждое свое деяние должно отвечать".

На Выборгском кинофоруме проходит единственная в своем роде конкурсная программа "Выборгский счет", которая включает конкурсные фильмы фестиваля, а также картины, отмеченные наградами других смотров российского кино. Подведение итогов идет по результатам голосования всех участников и зрителей фестиваля.

В Выборге также отметят юбилей фильма "Стеклянная гармоника" Андрея Хржановского, юбилеи режиссера Элема Климова и актера Алексея Петренко. Будут показаны фильмы "Среди серых камней" и "Три истории" в память о Кире Муратовой и Олеге Табакове. Почетным гостем фестиваля станет Ирина Шостакович — вдова Дмитрия Шостаковича.

Закрытие смотра "Окно в Европу" состоится 16 августа и пройдет по традиции в стенах знаменитого Выборгского замка.