Мединский назвал смерть Брусникина большой утратой для российской культуры

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Брусникина, отметив, что его кончина стала большой утратой для всей российской культуры, телеграмма размещена на сайте Минкультуры.

Мединский подчеркнул, что зрители и коллеги ценили Дмитрия Брусникина за редкую самоотдачу и невероятную созидательную энергию, умение работать на пределе сил и потрясающие организаторские качества.

"Его кончина – по-настоящему большая потеря для всей российской культуры. Светлая память", — написал он.

Министр культуры добавил, что Брусникин вписал немало ярких страниц в историю отечественного сценического искусства. "Он стал достойным учеником Олега Ефремова, воспринял дух и традиции МХТ, а вместе с ними и удивительное профессиональное "чутьё", позволившее дать начало новым востребованным театральным проектам", — написал Мединский.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, театральный педагог, художественный руководитель экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" в Москве. Выпускной курс Школы-студии МХАТ, ещё во время учёбы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе вошел в труппу театра "Практика".