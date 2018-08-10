"Союзмультфильм" представил пятую серию "Возвращения в Простоквашино"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Премьера пятой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" состоялась на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм": в новом эпизоде рассказывается о том, как пес Шарик пытается "раскрутить" свой блог, сообщает пресс-служба студии.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. Пятая серия называется "Шарик хочет телефон".

"Пес Шарик озабочен, что на его блог почти никто не подписан, и он задаётся целью — привлечь новых фолловеров. Проанализировав самые популярные ролики, герой решает "запостить котика". Выбор тут же падает на Матроскина, однако кот не желает становиться звездой интернета", — говорится в описании серии.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.