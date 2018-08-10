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Культура

Черная икра, салат оливье: чем угощали в хлебосольной Москве XIX века

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© РИА НовостиПерейти в фотобанкРепродукция картины Бориса Кустодиева Купчиха за чаем, 1918Репродукция картины Бориса Кустодиева Купчиха за чаем, 1918
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Дорогой чай, дешевая икра, легендарный салат оливье и филипповские булочки с изюмом — Москва конца XIX века была хлебосольным городом, где устраивали бесконечные чаепития и роскошные пиры. О кулинарных традициях столицы в интервью РИА Новости рассказал Армен Апресян, искусствовед, журналист и автор циклов популярных лекций.

Одним из самых шикарных московских ресторанов был "Эрмитаж". Именно там работал знаменитый французский повар Люсьен Оливье. Салат, названный в его честь, — сегодня, наверное, главный символ праздничного застолья. Об этом ресторане многое можно узнать из воспоминаний художника Константина Коровина, который бывал там с Валентином Серовым. Там же они как-то разыграли своего друга Федора Шаляпина.

© Public domainЗдание ресторана "Эрмитаж"
© Public domain
Здание ресторана "Эрмитаж"

Ресторан этот находился в конце улицы Неглинной. Считалось, что ходить туда нужно только в те дни, когда уж точно готовил сам шеф-повар Оливье. Дело в том, что он никому не выдавал профессиональные секреты и даже истинный рецепт легендарного салата унес с собой в могилу.

"Эрмитаж" был популярен среди зажиточной московской публики. Но раз в году приличные люди опасались заглядывать в это заведение. В Татьянин день, 25 января, ресторан отдавали на откуп студентам. Полы застилали соломой, и школяры бражничали вместе с профессорами.

Помимо дорогих ресторанов, в Москве было множество дешевых кабаков. Об атмосфере простых трактиров можно судить по воспоминаниям того же Коровина, которому доводилось бывать там в компании учителя, прославленного живописца Алексея Саврасова, угощавшего его расстегаями.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители в чайном магазине Перлова на Мясницкой улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители в чайном магазине Перлова на Мясницкой улице в Москве

Кроме того, было невероятное количество чайных. Вопреки современным стереотипам о том, что в старой Москве пили много крепких напитков, самым популярным был чай. Удовольствие было дешевое: за пять копеек (около 85 рублей на сегодняшние деньги) можно было получить так называемую "пару чая" — два объемных чайника: один, поменьше, с заваркой, другой, побольше, с кипятком. В заведениях почище к "паре чая" полагалось несколько кусков сахара на блюдечке.

Пили чай и с карамелью, и с леденцами. Те, кто побогаче, — с монпансье, эта мода пришла из Франции. Продавались еще знаменитые конфеты ландринки. В названии тоже слышится что-то французское, но парижская мода тут ни при чем. Историю этого угощения приводит в книге "Москва и москвичи" Владимир Гиляровский.

В знаменитой кондитерской Елисеева продавались леденцы артельщика Федора Ландрина. Он делал их двухцветными и заворачивал в блестящие фантики. Однажды утром, в тяжелом состоянии после какого-то праздника, артельщик опоздал с партией товара в магазин, да к тому же совсем забыл о фантиках, за что был с позором изгнан.

Правда, далеко не ушел, а присел с товаром где-то на улице, напротив женской гимназии. Девочки моментально все раскупили по две копейки. На вырученные деньги Ландрин поправил здоровье и понял, что дело это выгодное. Начал торговать конфетами вразнос, дело развивалось и расширялось. Сладости он назвал по своей фамилии — Ландрин, но только на французский манер, с ударением на последний слог. Так они и вошли в историю московского быта.

© РИА Новости / Олег ИгнатовичПерейти в фотобанкРепродукция картины Владимира Маковского "Любители соловьев", 1872-1873
© РИА Новости / Олег Игнатович
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Репродукция картины Владимира Маковского "Любители соловьев", 1872-1873

Помимо карамели, варили варенье, пили чай с крендельками и булочками. Известна история про булочника Филиппова, у которого были магазины на Тверской, Сретенке, Пятницкой и Пречистенке. Его как-то пригласили к московскому генерал-губернатору Арсению Закревскому.

Окрошка
© Depositphotos / lisovskaya
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Тот с возмущением показал купленную у Филиппова булку, где вроде как был таракан. Булочник, не задумываясь, ее съел и сказал, что это его новый рецепт — булки с изюмом. Тут же вернулся к себе на производство, всыпал в чан изюм и испек целую партию. Так появились знаменитые булочки с изюмом, полюбившиеся москвичам.

Чай был очень разный, в том числе и настоящий китайский, который привозили по суше через пустыню Гоби. Стоил он довольно дорого — в чайном магазине Перлова (который существует и по сей день) цены начинались от одного рубля 20 копеек за фунт (400 граммов).

Самым дорогим был чай с поэтичным названием "Букет китайских роз" по десять рублей за фунт — почти в семь раз дороже черной икры. На рубеже XIX-XX веков икра была относительно недорогой, ее могли себе позволить многие.

В книге воспоминаний литературоведа и богослова Сергея Дурылина "В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва" рассказывается о том, что в магазине или на рынке были "целые кади с черным жемчугом". Красная кетовая икра появилась в Москве только в начале ХХ века, и ее поначалу особо не ели, даже называли икрой для нехристей. Черная паюсная стоила примерно полтора рубля за фунт. Самый простой хлеб обходился в копейку за фунт. Отборная говядина стоила 12 копеек за фунт, примерно 30 копеек за килограмм.

© РИА Новости / БалабановПерейти в фотобанкРепродукция картины художника Игоря Грабаря "За самоваром", 1905
© РИА Новости / Балабанов
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Репродукция картины художника Игоря Грабаря "За самоваром", 1905

Сегодня непросто представить, что такое рубль тех времен. Если исходить из цены золота, то он эквивалентен примерно 1900 современным рублям. В 1905 году разнорабочий на заводе получал 12-16 рублей, городовой — около 20, а врачи или учителя — от 80 рублей в месяц.

Фрагмент литографии Чаепитие купцов в Москве 1857
© Предоставлено издательством "Кучково поле"
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Гремели на всю Москву купеческие пиры. Михаил Хлудов, сын купца и знаменитого коллекционера, совсем еще молодым человеком отправился в Азию "изучать новые рынки", оказался в городе Верный (ныне Алматы), но увлекся охотой на тигров. Пил, гулял, поил солдат гарнизона и при этом ухитрялся печатать в "Русских ведомостях" интереснейшие корреспонденции об этом далеком крае. Если верить Гиляровскому, "ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил, как собаку".

Вернувшись в Москву, чудил напропалую. Как вспоминали современники, "несмотря на его безумные кутежи, безобразия, в нем проглядывало нечто, что увлекало людей, им интересовались, с любопытством старались разобраться в его личности".

Прославился своими пирами и наследник купеческого рода Рябушинских — Николай. "В длину огромного стола шла широкая густая гряда ландышей", — вспоминал художник Сергей Виноградов об одном из праздников, устроенном Николаем Рябушинским.

Празднование Широкой Масленицы в парке Таганская слобода в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Знаю, что ландышей было 40 тысяч штук, и знаю, что в садоводстве Ноева было уплачено четыре тысячи рублей за грядку. Январь ведь был, и каждый ландыш стоил гривенник, — пояснял Виноградов. — На закусочном огромном столе, который и описать теперь невозможно, на обоих концах стояли оформленные ледяные глыбы, а через лед светились разноцветные огни — как-то ловко включенные в лед лампочки. В глыбах были ведра с икрой…"

Рябушинский привечал людей искусства и однажды устроил чествование Константина Бальмонта. Когда поэт входил в ресторанный зал, Рябушинский решил приветствовать его по-особенному: забросать цветами. Он начал вырывать подснежники из горшков прямо с корнями и комками земли. Его примеру последовали гости, и вскоре фрак поэта, сверкающая белизной скатерть с расставленными на ней яствами и дорогие ковры были в лепестках и в грязи.

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