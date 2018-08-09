Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра "Практика".

Супруга артиста подтвердила агентству эту информацию.

О дате и времени прощания с Брусникиным объявят позднее.

"Коренной мхатовец"

В МХТ имени Чехова кончину актера и режиссера назвали настоящим шоком и невосполнимой потерей.

В театре отметили, что Брусникин — "коренной мхатовец, ученик и последователь Олега Ефремова".

Актерский коллектив выразил искренние соболезнования семье артиста.

Потеря для театральной молодежи

Режиссер Владимир Панков добавил, что скоропостижный уход артиста стал потерей особенно для театральной молодежи, которой он занимался искренне и активно.

По его словам, Брусникин вкладывал душу в каждого и вырастил целое поколение молодых, которые занимают ведущие позиции в отечественном театре.

"Нет сил поверить в то, что произошло", — сказал Панков.

"Удивительно позитивный человек"

Режиссер театра-мастерской Петра Фоменко Евгений Каменкович, в свою очередь, отметил, что Брусникин был удивительным человеком, от которого шел только позитив.

"Дима — это какой-то удивительный человек. Для меня это актер нереализованных возможностей, который огромную часть своей жизни посвятил студентам школы-студии МХТ. Счастье, что он успел сделать свой театр. Не знаю, кто подхватит это знамя, но очень не хотелось бы, чтобы это пропало", — подчеркнул Каменкович.

По его словам, нет человека, с которым у Брусникина были бы плохие отношения.

"Он, как и Рома Козак, очень умели дружить. У меня только самые светлые воспоминания о Диме, от которого исходил только позитив. Светлая ему память", — сказал режиссер.

Биография Брусникина

В 1993 году актер получил звание заслуженного артиста России, а в 2009 — заслуженного деятеля искусств.

В 2015 году выпускной курс Школы-студии МХАТ, еще во время учебы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе приняли в Московский драматический театр "Человек", а самого Брусникина назначили заместителем художественного руководителя театра.

В 2017 году "Мастерская Дмитрия Брусникина" в полном составе вошла в труппу московского экспериментального театра "Практика".

В начале мая Департамент культуры Москвы назначил Брусникина директором театра "Практика", а 8 августа он перешел на должность худрука.