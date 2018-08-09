По крейсеру "Аврора" запустили виртуальную экскурсию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Президентская библиотека совместно с Центральным военно-морским музеем запустили виртуальный тур по легендарному крейсеру "Аврора", сообщает библиотека.

"Из любого уголка мира теперь можно не только совершить прогулку по военному кораблю, но и взглянуть на него с высоты птичьего полета, в подробностях рассмотреть местоположение крейсера и масштабы на карте города, полюбоваться панорамами Петербурга с необычного ракурса", — говорится в сообщении.

В частности, интерактивным туристам для посещения открыты верхняя палуба, в том числе боевая рубка, машинное и котельное отделения, корабельный лазарет, церковь и другие помещения "Авроры". Экспонаты корабля-музея рассказывают о его истории, службе и быте моряков, участии в дальних боевых походах, революционных событиях 1917 года, Великой Отечественной войне. Отдельная экспозиция посвящена истории медицины на флоте.

Отмечается, что интерактивная экскурсия по "Авроре" стала первым внешним проектом Президентской библиотеки. К 8 сентября 2018 года, к годовщине начала блокады Ленинграда, будет представлен виртуальный тур по военно-историческому музею "Кобона: Дорога жизни", над которым сейчас совместно с музейным агентством Ленинградской области работают специалисты библиотеки. Также к 8 сентября готовится виртуальный тур по экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, на сегодняшний день недоступной для публики. Экспозиция, созданная в 2004 году и демонтированная в мае 2018 года в связи с капитальным ремонтом здания музея, продолжит свою жизнь в виртуальном пространстве.

Крейсер "Аврора" является объектом культурного наследия Российской Федерации, реликвией Российского флота и символом Великой октябрьской социалистической революции 1917 года.

Легкий артиллерийский крейсер первого ранга "Аврора", построенный в Санкт-Петербурге в 1903 году, прошел реставрацию в Кронштадтском морском заводе (структурное подразделение Объединенной судостроительной корпорации), где проведен доковый ремонт корпуса корабля, в ходе которого заварена трещина выше ватерлинии. Заменены системы пожаротушения и сигнализации. Параллельно была обновлена музейная экспозиция.