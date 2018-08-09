Экс-глава "Централ Партнершип" стал советником Мединского по вопросам кино

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назначил бывшего главу кинокомпании "Централ Партнершип" Павла Степанова советником по вопросам кинематографии, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Министр культуры РФ приказом от 8 августа назначил Степанова своим советником по вопросам кинематографии.
"Принять Степанова Павла Владимировича на государственную гражданскую службу, назначить на должность федеральной государственной гражданской службы советника министра культуры Российской Федерации с 8 августа 2018 года на период полномочий министра культуры РФ В.Р. Мединского", — говорится в документе.