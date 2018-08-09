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Культура

Сэмми Котвани: я возвращаю России долг любви

(обновлено: 12:52 09.08.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПочетный президент Индийского Бизнес Альянса Сэмми КотваниПочетный президент Индийского Бизнес Альянса Сэмми Котвани
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Президент Индийского национального культурного центра "Сита",  руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани решил подарить россиянам частичку этой загадочной страны. Подарок будет "вручен" в московском парке Сокольники с 10 по 12 августа всем желающим. О предстоящем фестивале индийской культуры, на котором посетители узнают, что такое Ратха-Ятра и мехенди, какую роль на свадьбе играет пандит, как правильно носить сари, приготовить сабджи и многое другое,  Котвани рассказал корреспонденту РИА Новости Олегу Никишенкову.

— Господин Котвани, вы организуете в Москве фестиваль, приуроченный к Дню независимости Индии, уже в пятый раз, и с каждым годом он становится все масштабнее. Почему этот праздник так важен для вас?

— День Индии — самый масштабный в России фестиваль индийской культуры. Он проводится в преддверии Дня независимости Индии, отмечаемого 15 августа, но дело не только в дате. Лично для меня фестиваль имеет огромное значение, ибо вся моя судьба неразрывно связана с Россией, которую я считаю своей второй родиной, и этот праздник — символ моей любви к ней.

— Тогда давайте все по порядку, и начнем с вашей биографии. Расскажите о себе, о том, как складывалась ваша жизнь в России.

Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Фестиваль индийской культуры стартует в пятницу в Москве

— Я родился в 1969 году в Мумбае, там же окончил вуз на текстильного инженера, затем сразу влился в семейный бизнес по пошиву элитных костюмов. А в Россию впервые приехал в 1990 году: наша компания тогда расширялась и искала по всему миру новые локации для открытия офисов. Я посетил тогда десять стран Африки, путешествовал по Восточной Европе, съездил в Скандинавию. Но в итоге остановился именно на России. Это было очень непростое время, как для самой России, так и для бизнесменов, которые тут работали. Но меня тогда поразило до глубины души, что даже в такие трудные времена люди были способны на искренние и теплые человеческие отношения. Ибо все, кто окружал меня тогда, относились ко мне с пониманием и любовью. Быть может, потому что я из Индии, из дружественной страны. Я прекрасно помню это и считаю, что через 20 с лишним лет работы здесь пришло время вернуть этот долг России.

Долг любви простым людям. Наш фестиваль я посвящаю тем, кто не может поехать и посмотреть Индию сам. Поэтому я привез Индию сюда, в Россию.

— Сколько посетителей вы планируете увидеть на фестивале в этот раз, какие сюрпризы ожидают его гостей?

— В этом году мы ожидаем не менее миллиона посетителей, то есть в два раза больше, чем на прошлогоднем празднике. Кстати, для первых ста тысяч посетителей у нас подготовлены специальные подарки. В этом году они увидят много нового. Мы постарались рассказать, чем живет реальная Индия, то есть это будет не глянцевая "болливудская" история. Мы даже из Индии профессиональных велокрикш привезли в Москву. Сразу же на входе в парк вас встретит огромный макет Тадж-Махала, а за ним — "Большой круг" ресторанов. Кормить посетителей будут 30 команд лучших индийских поваров. А еще на фуд-корте вас научат готовить наиболее популярные индийские блюда. Разумеется, все смогут приобрести специи, приправы и чай, поскольку в Москву приезжает самый настоящий индийский базар!

И еще один момент: в этом году любителей йоги и тех, кто только думает заняться ей, ждет необычная программа разнообразных йогических практик. Причем, несколько уроков преподаст бразильский тренер Рохини Шахти, которая обучает йоге Мадонну.

—  А что интересного смогут увидеть наши женщины?

— Для женщин программа будет особенно насыщенной. Мы привозим в этот раз настоящий показ мод, фешн-шоу сари — национального женского платья. В качестве моделей выступят индийские дамы, живущие в Москве. Тема показа: "Индийские невесты". Свадебные традиции вообще будут в центре внимания: во время фестиваля состоятся более десяти свадеб. Это будет продолжение церемонии реальных бракосочетаний нескольких московских пар, которые на тот момент уже будут расписаны в ЗАГСах. Затем они приедут в Сокольники, где их будет ждать индуистский священник — пандит. Невесты будут одеты в сари. Уверен, это будет замечательно, ведь в индийской одежде женщина становится еще более красивой.

Добавлю, что любительницы украшать свою кожу рисунками получат уникальную возможность: на фестивале их ждут мастера мехенди — росписи по телу хной, которая держится около трех недель. А для поклонниц "болливудской" красоты мы организуем специальные мастер-классы по макияжу, которые проведут индийские гримеры, работающие с актрисами.

— Сэмми, вы живете с семьей в Москве. Наверняка не раз возникал вопрос, что здесь можно показать детям, чему их научить. Как на фестивале будет решен этот традиционный для всех родителей вопрос?

Болливудский кинодеятель Каран Джохар. Архивное фото
© AP Photo / Samuel de Roman
Один из самых успешных продюсеров Болливуда хотел бы снять фильм о Путине

— Для детей предусмотрено много мероприятий, например, детский шахматный турнир со специальными призами. Шахматы — великая игра, придуманная в Индии, в которую русские играют лучше всех в мире. В турнире примет участие молодой шахматный гений Радж Полянцев.

Также приедут ребята, которые поиграют со своими сверстниками в street football. Кроме того, мы проведем специальную благотворительную акцию: состоится мгновенная лотерея — розыгрыш призов в поддержку маленького Адама, мальчика из Краснодара, страдающего от тяжелой формы потери слуха. В этой части фестиваля изъявила желание принять участие "Мисс БРИКС-2017".

Кстати, еще одно серьезное новшество этого года: бесплатное исследования зрения для детей и пенсионеров.

— Сейчас многие в России увлекаются восточной философией. Что вы приготовили для них, о чем стоит объявить уже сейчас?

— Кульминацией праздника станет Ратха-Ятра (один из главных праздников в индуизме, его центральным элементом является проезд колесниц с божествами). Ратха-Ятра —праздник с тысячелетней историей. Он действительно уникален, ведь боги только раз в году выходят на улицу к людям. Думаю, никого не оставит равнодушным фестиваль индийского танца и музыки, а также лекции по традиционной медицине — аюрведе. Еще мы проведем лекции по астрологии.

Гостей фестиваля также ждет гала-концерт, в котором будут принимать участие более двух тысяч исполнителей из пятнадцати регионов России, а для любителей фотографии на фестивале будет работать фотозона и фотовыставка о современной Индии.

Должен сказать, что в целом программа фестиваля получилась просто уникальная, нас в организации культурной части праздника поддержало министерство культуры РФ, посольство Индии в России и Правительство Москвы.

— А какие у вас планы на будущее, как будет выглядеть День Индии-2019 в России?

— Я уже давно здесь живу и хорошо знаю, что Москва — это еще не вся Россия. Поэтому хотел бы развить эту инициативу и провести фестиваль индийской культуры не только в столице, но и в регионах. У нас есть идея сделать День Индии-2019 сразу в четырех городах по принципу Север-Восток-Запад-Юг. Сейчас ведем переговоры с региональными властями, и я очень рад, что вижу большой интерес к сотрудничеству в этом вопросе со стороны губернаторов.

 

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