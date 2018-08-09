День с Banksy пройдет в ЦДХ 17 августа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Специальный проект "Пятница с Banksy", в рамках которого покажут фильм о загадочном британском стрит-арт художнике с закадровым текстом культового музыканта Игги Попа, а так же его произведения, пройдет в Центральном доме художника (ЦДХ) 17 августа, сообщила пресс-служба выставочного зала.
Впервые в России в ЦДХ представлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы Бэнкси, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.
Как сообщила пресс-служба, в рамках акции в киноконцертном зале ЦДХ покажут фильм "Кто украл Banksy?" — остросюжетное расследование отношений политики, бизнеса и искусства, сопровождаемое закадровым текстом в исполнении Игги Попа. По словам рок-идола, "…это рассказ о том, что создавать искусство — незаконно, но воровать, продавать и собирать его — законно".
После просмотра фильма у зрителей будет возможность задать интересующие вопросы специальным гостям вечера — мастерам стрит-арта и каллиграфии.
Выставка проходит в Центральном доме художника до 2 сентября при информационной поддержке РИА Новости — флагманского информационного ресурса медиагруппы "Россия сегодня" и лидера по цитируемости среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт ria.ru читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.