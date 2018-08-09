День с Banksy пройдет в ЦДХ 17 августа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Специальный проект "Пятница с Banksy", в рамках которого покажут фильм о загадочном британском стрит-арт художнике с закадровым текстом культового музыканта Игги Попа, а так же его произведения, пройдет в Центральном доме художника (ЦДХ) 17 августа, сообщила пресс-служба выставочного зала.

Banksy — художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

Впервые в России в ЦДХ представлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы Бэнкси, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.

Как сообщила пресс-служба, в рамках акции в киноконцертном зале ЦДХ покажут фильм "Кто украл Banksy?" — остросюжетное расследование отношений политики, бизнеса и искусства, сопровождаемое закадровым текстом в исполнении Игги Попа. По словам рок-идола, "…это рассказ о том, что создавать искусство — незаконно, но воровать, продавать и собирать его — законно".

История фильма начинается в 2007-м году: тогда лондонская организация "Картины на стенах" привезла в палестинский город Вифлеем 14 уличных художников с Запада. Среди них был и британец Бэнкси, для которого стена, разрезающая древний город, — это не просто "холст"; возможность расписать её — шанс напомнить миру о плачевном положении палестинцев. Однако таксист Валид по прозвищу Зверь вырезал стену с самым провокационным граффити Бэнкси — "Ослом и солдатом" — для местного коллекционера. И фильм отправляется по следам "оскорбительного" рисунка — в коридоры власти и за кулисы арт-бизнеса, по странам и континентам, в пространстве и времени.

После просмотра фильма у зрителей будет возможность задать интересующие вопросы специальным гостям вечера — мастерам стрит-арта и каллиграфии.

Выставка проходит в Центральном доме художника до 2 сентября при информационной поддержке РИА Новости — флагманского информационного ресурса медиагруппы "Россия сегодня" и лидера по цитируемости среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт ria.ru читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.