Фильмы недели: "Мег: Монстр глубины" и "Шпион, который меня кинул"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Триллер "Мег: Монстр глубины" с Джейсоном Стэйтемом в главной мужской роли, комедийный боевик "Шпион, который меня кинул", одну из главных ролей в котором исполнила Мила Кунис, а также анимационный фильм "В поисках Йети" увидят зрители на этой неделе.

"Мег: монстры глубины"

Главные роли в научно-фантастическом экшн-триллере "Мег: Монстр глубины" режиссера Джона Тертлтауба ("Сокровища нации") сыграли Джейсон Стэйтем ("Шпион", "Форсаж 7") и китайская актриса Ли Бинбин ("Трансформеры: Эпоха истребления").

Глубоководный батискаф, изучающий в рамках международной программы подводную жизнь, атакован доисторической 23-метровой акулой-мегалодоном (сокращенно "мег"). Неисправный аппарат лежит на дне Тихого океана с оказавшимся в ловушке экипажем. Китайский океанограф-новатор доктор Чжан (Уинстон Чао) вызывает спасателя-подводника Джонаса Тейлора вопреки желанию своей дочери Су-Инь, которая уверена, что справится со всем сама. Но лишь вместе они смогут спасти команду. Фильм снят на основе романа Стива Ольтена, который написал еще пять книг о древней акуле, вымершей более двух миллионов лет назад. По данным сайта Rotten Tomatoes, фильм хотят посмотреть 94% зрителей.

Для актеров и каскадеров фильма была организована школа по плаванию, где они в течение месяца тренировались в бассейне и в прыжковом секторе. Стейтем занятия не посещал, так как на протяжении 12 лет актер входил в состав британской национальной сборной по прыжкам в воду.

В российский прокат фильм выходит в форматах 2D, 3D и IMAX.

Шпион, который меня кинул

Режиссер комедийного боевика "Шпион, который меня бросил" Сузанна Фогель вкратце описала фильм: "Девичник в Вегасе" с "Бондом" в одном флаконе". По сюжету лучшие подруги Одри и Морган, родом из Лос-Анджелеса, оказываются в эпицентре международного заговора по вине бывшего бойфренда Одри. Девушки берутся за нелегкое дело — спасение мира. Впереди их ждет шпионская гонка по всей Европе, где на пути им встречается подозрительный, но очень обаятельный британский агент.

Роль Одри, умной и чересчур серьезной из-за неуверенности в себе, сыграла голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис ("Черный лебедь"). Ее подруга Морган (Кейт МакКиннон) – полная противоположность: открытая, эмоциональная, импульсивная.

Роль британского агента досталась звезде сериала "Чужестранка" и фанату Джеймса Бонда Сэму Хьюэну. "Я впервые играю секретного агента. Хотя мысленно я давно уже им стал. Думаю, каждый молодой актер хоть раз представлял себя в образе Бонда. Круто, что мне представился невероятный шпионский шанс", — поделится шотландский актер, слова которого приводит пресс-служба фильма.

Шпионские приключения приведут героинь в Вильнюс, Вену, Прагу, Париж, Амстердам, Берлин, Токио и Москву. При этом большая часть съемок прошла в Будапеште, а также в Вене, Амстердаме и Берлине.

В поисках Йети

По сюжету американского анимационного фильма Пьера Греко и Нэнси Севард "В поисках Йети" частный детектив Нелли и ученый-ботаник Саймон искренне верят в существование снежного человека Йети. Чтобы доказать, что он существует, исследователи отправляются в самое сердце Гималаев.

Группа аниматоров специально отправилась в Непал, чтобы воссоздать реальную красоту Гималаев. Художники с доскональной точностью воссоздали район Старый Квебек 1956 года, которому ЮНЕСКО присвоил звание "сокровище мирового наследия". Но как только они вернулись из поездки, в Непале произошло страшное землетрясение, которое уничтожило огромные территории. "Наш фильм – ценный архив, мы показываем тот Непал, который сегодня уже не существует", — рассказала продюсер фильма Нэнси Севард.

Прототипом персонажа Нелли Маллоу стали сразу две знаменитости: пионер-авиатор Амелия Эрхарт, которая пропала без вести, отправившись в одиночный кругосветный перелет, а также голливудская звезда Кэтрин Хепберн. В образ Саймона Пикарда создатели фильма добавили черты знаменитого альпиниста Джорджа Мэллори — первого человека, предпринявшего попытку восхождения на вершину Эвереста.