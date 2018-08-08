Первой премьерой нового сезона ШДИ станет спектакль "Орфей спускается в ад"

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Московский театр "Школа драматического искусства" открывает в среду вечером 32-й сезон спектаклем "Как важно быть серьезным" по пьесе Оскара Уайльда, а днем прошел традиционный сбор труппы, на котором руководители лабораторий ШДИ рассказали о новых премьерах, которые ждут зрителей в новом сезоне.

В сентябре лаборатория Игоря Яцко представит спектакль "Орфей спускается в ад" по пьесе Теннесси Уильямса. Премьера намечена на 22-23 сентября. На главные роли режиссер пригласил Людмилу Дребневу и Анзори Шагидзе, для которых эта работа станет дебютом в ШДИ.

"Само название нашего театра — "Школа драматического искусства" — объединяет все наши три лаборатории единой целью: служение поиску, изучение театрального мастерства. В театре очень важна творческая атмосфера, которая ни в коем случае не должна превращаться в рутину и обыденность", — сказал Яцко на сборе труппы.

В новом сезоне театр впервые обратится к новому для себя жанру – мюзиклу. Лауреат премии "Золотая Маска" режиссер Алексей Франдетти поставит мюзикл "Sugar", основанный на киносценарии "В джазе только девушки" Билли Уайлдера и И. А. Л. Даймонда. Музыка Джули Стайна, тексты песен Боба Меррилла. Премьера намечена на ноябрь и состоится в зале "Манеж".

Лаборатория режиссера Александра Огарева представит современную оригинальную версию гоголевской "Женитьбы" с артистами Игорем Яцко, Александриной Мерецкой и Андреем Харенко в главных ролях. Премьера состоится в новом году летом. Вторая премьера в постановке Огарева – трагедия "Макбет" Шекспира. Он будет ставить спектакль в зале "Глобус", построенном по образцу лондонского театра. В главных ролях – Илья Кохин и Алина Чернобровкина.

Известный режиссер Дмитрий Крымов, который в прошлом сезоне поставил "Муму" в Театре Наций, а в МХТ скоро состоится премьера его спектакля "Сережа" по роману Толстого "Анна Каренина", "вернется" в родной театр. В ШДИ в новом сезоне лаборатория Крымова выпустит третий спектакль из серии "Своими словами" — "беседы с детьми в виде спектакля", по определению режиссера. Темой нового спектакля станет "Остров Сахалин" Чехова. Премьера намечена на апрель 2019 года.

В конце 2018 года в театре состоится премьера театрального проекта "Путешествие Пушкина в Африку". Спектакль основан на текстах Пушкина, Бродского и сочинениях Чайковского, Рахманинова, Генделя, Хачатуряна. Режиссер – Михаил Уманец. В спектакле заняты драматические актеры и хор театра под руководством Светланы Анистратовой.

В рамках сезона в ШДИ пройдет традиционный ежегодный фестиваль "Три ступени лаборатории", который представит самостоятельные работы режиссеров, актеров и музыкантов театра.