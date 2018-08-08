МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Фестиваль индийской культуры, посвященный празднованию Дня независимости Индии, в пятый раз пройдет в Москве в парке "Сокольники" с 10 по 12 августа, говорится в пресс-релизе организаторов.

© Фото : пресс-служба Дирекции Фестиваля "Спасская башня Сергей Дурыгин: Центральный военный оркестр исполняет только "живую" музыку включает множество мероприятий, которые пройдут на пяти эстрадах парка "Сокольники". Мероприятия начинаются в 10 часов утра и закончатся в 10 часов вечера, вход для посетителей свободный.

"Сувенирные лотки, украшения, выставка специй, приправ и чая, натуральная косметика, роспись рук хной, индийская мебель из красного дерева, настоящий восточный базар с декорациями, тканями и национальными костюмами, мастер классы по йоге, фестиваль фильмов и целый набор развлекательных программ для всей семьи дадут аудитории возможность почувствовать себя как в Индии. Культурную программу украсит выступление знаменитого болливудского певца Аш Кинга, который разделит сцену с 200 танцорами", — отмечается в сообщении.

В первый раз в Москве будет представлен фуд-корт индийской кухни с более чем 30 ресторанами. Гости Дня Индии также будут иметь возможность увидеть настоящую индийскую свадьбу, проходящую по древним традициям. Специально для этого из Индии приедут два священника, чтобы благословить более 12 пар, вступающих в брак.

Организатором мероприятия является Индийский национальный культурный центр СИТА при поддержке посольства Индии в России, министерства культуры РФ и правительства Москвы. Фестиваль приурочен к празднованию Дня независимости Индии, который отмечается 15 августа.

По данным организаторов, в прошлом году индийский фестиваль в Москве посетили около 485 тысяч человек, в этом году ожидается принять более миллиона гостей.