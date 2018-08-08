На фестивале "Времена и эпохи" пройдут 340 пешеходных экскурсий

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Во время фестиваля "Времена и эпохи" в Москве организуют 340 бесплатных пешеходных экскурсий, посвященных столице, они пройдут по историческим улицам и площадям, сообщается на сайте мэра и правительства города.

"В дни фестиваля "Времена и эпохи", который пройдет в столице с 10 по 22 августа, организуют 340 бесплатных пешеходных экскурсий по центру Москвы. Маршруты прогулок пройдут по историческим улицам и площадям и охватят 27 из 30 площадок фестиваля", — говорится на сайте.

Отмечается, что участники экскурсий увидят верфь викингов и 11-метровую военную ладью на Чистопрудном бульваре, а также посетят площадки "Московский уголовный розыск", "Начало XX века глазами Антоши Чехонте" (они разместятся на Страстном бульваре), "Хождение за три моря" (сквер возле памятника Карлу Марксу на площади Революции) и многие другие.

Каждая экскурсия продлится 1,5 часа, добавляется в сообщении. Чтобы принять участие в пешеходных турах необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Там же доступно расписание экскурсий на несколько дней вперед. В одну группу смогут войти до 20 человек. Экскурсии будут проводиться ежедневно: два раза в будни — в 16.00 и в 18.00, и четыре раза в выходные — в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.

В этом году фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в столице в восьмой раз. Он организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", поясняют власти. В разных частях города начнут работу 30 площадок, на которых свои программы представят российские и зарубежные клубы реконструкторов. Они воссоздадут разные эпохи — от каменного века до 80-х годов XX столетия.

Кроме того, гости смогут увидеть костюмированные реконструкции исторических событий, понаблюдать за работой ремесленников, посетить выставки и стать студентами средневекового университета. Также на фестивале покажут флотилию средневековых кораблей. Все площадки будут работать ежедневно с 11.00 до 21.00. Вход на них свободный, дополняется в сообщении.

В прошлом году фестиваль "Времена и эпохи. Собрание" продлился в Москве с 1 по 12 июня. Его посетили около пяти миллионов человек. Гости фестиваля побывали в греческом поселении, деревне кельтов, лагерях римских легионеров и солдат русской императорской армии.