Кинопродюсер Сергей Жигунов передал в залог права на девять фильмов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве кинокомпании "Прайм-тайм", гендиректором и основным собственником которой является актер и кинопродюсер Сергей Жигунов, следует из опубликованного определения суда.

По условиям мирового соглашения, до исполнения обязательств "Прайм-тайма" перед одним из кредиторов – бизнесменом Сергеем Обидиным – Жигунов передал ему в залог исключительные права на девять художественных телефильмов, в том числе сериалы "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Сердца трех".

Как следует из мирового соглашения, кроме Обидина, долг перед которым составляет около 13,5 миллиона рублей, кредиторами компании являются также Евгений Шингарев и инспекция ФНС. Обязательства перед ними – 233 тысячи рублей и 1,1 тысячи рублей. Задолженность перед Обидиным "Прайм-тайм" должен погасить до 31 января 2019 года. Иначе кредитор будет иметь возможность обратить взыскание на заложенные кинофильмы во внесудебном порядке.

Столичный арбитраж продолжает рассмотрение дела о банкротстве самого Жигунова, которое было возбуждено по заявлению Обидина. Первоначальное требование к должнику на сумму более 7 миллионов рублей было основано на вступившем в силу решении Останкинского суда, который взыскал с Жигунова долг по договору займа. На одном из заседаний суда представитель Обидина сообщил, что Жигунов погасил половину долга.

Представитель Жигунова в суде ранее приобщил к материалам дела "доказательства, которые говорят о платежеспособности должника и о его способности удовлетворить требования Обидина". В качестве таких документов он передал суду копии свидетельств о праве собственности на четыре земельных участка рыночной стоимостью более 2,5 миллиона рублей и на автомобиль 2015 года выпуска, который, по словам юриста, стоит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей. Он также сообщил, что у Жигунова есть права требования по трем исполненным им договорам оказания услуг на общую сумму 46 миллионов рублей.

Арбитраж Москвы в марте 2017 года отклонил заявление Русского ипотечного банка о банкротстве известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая успешно снималась в проектах Жигунова. Поводом для обращения в суд стало неисполнение Заворотнюк условий кредитного договора, по которому Замоскворецкий суд Москвы в 2014 году взыскал с нее более 537 тысяч долларов. Столичный арбитраж определил, что обязательства актрисы обеспечены залогом имущества, на которое кредитор может обратить взыскание.