Кинопродюсер Сергей Жигунов передал в залог права на девять фильмов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве кинокомпании "Прайм-тайм", гендиректором и основным собственником которой является актер и кинопродюсер Сергей Жигунов, следует из опубликованного определения суда.
Как следует из мирового соглашения, кроме Обидина, долг перед которым составляет около 13,5 миллиона рублей, кредиторами компании являются также Евгений Шингарев и инспекция ФНС. Обязательства перед ними – 233 тысячи рублей и 1,1 тысячи рублей. Задолженность перед Обидиным "Прайм-тайм" должен погасить до 31 января 2019 года. Иначе кредитор будет иметь возможность обратить взыскание на заложенные кинофильмы во внесудебном порядке.
Столичный арбитраж продолжает рассмотрение дела о банкротстве самого Жигунова, которое было возбуждено по заявлению Обидина. Первоначальное требование к должнику на сумму более 7 миллионов рублей было основано на вступившем в силу решении Останкинского суда, который взыскал с Жигунова долг по договору займа. На одном из заседаний суда представитель Обидина сообщил, что Жигунов погасил половину долга.
Арбитраж Москвы в марте 2017 года отклонил заявление Русского ипотечного банка о банкротстве известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая успешно снималась в проектах Жигунова. Поводом для обращения в суд стало неисполнение Заворотнюк условий кредитного договора, по которому Замоскворецкий суд Москвы в 2014 году взыскал с нее более 537 тысяч долларов. Столичный арбитраж определил, что обязательства актрисы обеспечены залогом имущества, на которое кредитор может обратить взыскание.