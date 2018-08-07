Актер Иван Бортник попал в больницу

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Народного артиста России Ивана Бортника госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает "Пятый канал".

По данным телеканала, накануне вечером 79-летнего актера привезли в больницу с подозрением на инфаркт, однако по итогам обследования диагноз не подтвердился. Отмечается, что медики обнаружили у Бортника перелом шейки бедра и внутреннее кровотечение.

Иван Бортник работает в московском Театре на Таганке с 1967 года. Звание народного артиста России он получил в 2000 году. Наибольшую популярность ему принесла роль бандита "Промокашки" в фильме "Место встречи изменить нельзя".