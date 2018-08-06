Мультфильм "Смешарики. Дежавю" поборется за победу на фестивале в Варне

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Полнометражная картина "Смешарики. Дежавю" примет участие в конкурсной программе всемирного фестиваля анимационного кино "Варна-2018", который пройдет в Болгарии с 12 по 16 сентября, сообщает пресс-служба проекта.

Третий полнометражный фильм про смешариков рассказывает о приключениях героев, отправившихся в путешествие во времени, но вместо этого по ошибке оказавшихся в разных эпохах.

"Полнометражная комедия "Смешарики. Дежавю" участвует в конкурсной программе 14-го всемирного фестиваля анимационного кино "Варна-2018", который пройдет с 12 по 16 сентября 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

© Группа Компаний "Рики" / Art Pictures Studio / Студия Анимации "Петербург" (2018) Кадр из мульфильма "Смешарики. Дежавю" © Группа Компаний "Рики" / Art Pictures Studio / Студия Анимации "Петербург" (2018) Кадр из мульфильма "Смешарики. Дежавю"

Всемирный фестиваль анимационного кино WFAF проходит в Болгарии с 1979 года. Мультфильм "Смешарики. Дежавю" войдет в конкурсную программу "Анимационные полнометражные фильмы".

Первая часть кинофраншизы "Смешарики. Начало" вышла в свет в России в 2012 году, второй фильм трилогии "Смешарики. Легенда о Золотом Драконе" вышел в российский прокат 17 марта 2016 года. Права на показ первой и второй части кинофраншизы были проданы в 25 стран.