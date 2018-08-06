Умер актер сериала "Чемпион" Виктор Черненко

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Театральный и киноактер Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила актриса Мария Берсенева.

"Ушел на небо мой коллега, мой первый "Каренин", мой непревзойденный Воланд. Замечательный человек и талантливейший актер", — написала она в Instagram.

О причинах смерти ничего не говорится. О месте и дате прощания с Черненко сообщат позже.

Актер начал сниматься в кино еще в 1980-х годах. Среди его работ – фильмы "Звездочет", "Перемена участи", "Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах", телесериал "Чемпион".

Театральной публике артист известен по спектаклям "Анна Каренина" и "Мастер и Маргарита" на сцене Московского независимого театра.