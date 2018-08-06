"Миссия невыполнима: Последствия" возглавила российский прокат в выходные

Актер Том Круз прибыл на мировую премьеру фильма Миссия невыполнима: Последствия в Париже. 12 июля 2018 года

Актер Том Круз прибыл на мировую премьеру фильма Миссия невыполнима: Последствия в Париже. 12 июля 2018 года

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американский боевик Кристофера МакКуорри "Миссия невыполнима: Последствия" с Томом Крузом в главной роли вторую неделю лидирует в российском прокате, сборы за уикенд составили 111,6 миллиона рублей, сообщил портал портала kinobusiness.com в понедельник.

Сборы фильма за две недели проката составили 433 миллиона рублей. В шестой части франшизы "Миссия невыполнима" агент секретных служб Итан Хант, которого снова сыграл Том Круз, и его команда в исполнении Алека Болдуина, Саймона Пегга и Винга Реймза, а также некоторые из прежних союзников (Ребекка Фергюсон, Мишель Монахэн) пытаются обогнать время после того, как миссия пошла не по намеченному плану.

Вторую строчку заняла новинка проката — анимационно-игровая комедия Марка Форстера "Кристофер Робин" по мотивам произведений Алана Александра Милна, фильм собрал за выходные 89 миллионов рублей.

На третьем месте — анимационный фильм Генндия Тартаковского "Монстры на каникулах 3: Море зовет", сборы за уикенд составили 65,6 миллиона рублей, общие кассовые сборы за 4 недели проката — более миллиарда.

Американский хоррор Герарда МакМюррея "Судная ночь. Начало" занял четвертое место со сборами 60 миллионов рублей за первые выходные.

Замыкает пятерку лидеров триллер Джона Мэддена "Опасная игра Слоун", заработавшая 17,6 миллиона рублей за первый уикенд.