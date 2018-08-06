Медведев поздравил с юбилеем танцовщицу Ольгу Моисееву

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем заслуженную артистку России, педагога Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Ольгу Моисееву, отметив ее труд и талант, сообщается на сайте кабмина.

"Одна из ярких представительниц знаменитой творческой династии, замечательная танцовщица, солистка легендарного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, многие годы Вы выступали с прославленным коллективом, восхищали зрителей своим хореографическим мастерством и артистизмом. А сегодня воспитываете новое поколение исполнителей. Как и прежде, концертные программы легендарного ансамбля пользуются большой популярностью у публики. И в этом успехе – огромная доля Вашего труда и таланта педагога", – говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник.

Ольга Моисеева родилась в 1943 году в семье выдающегося хореографа Игоря Моисеева. В 1962 году окончила Московское академическое хореографическое училище при Большом театре, в 1960 году была принята в ансамбль артисткой балета. В 1975 году Моисеева окончила Московский государственный институт культуры. С 1983 года работает репетитором по балету.