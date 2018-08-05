Путин оценил проект музейного комплекса Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с проектом создания в Севастополе нового культурного пространства, включающего театрально-образовательный и музейный комплекс, в который планируется передать часть шедевров из "Эрмитажа", Русского музея и Третьяковской галереи.

Голодец, представляя проект, рассказала, что доминантой будет театр оперы и балета. Комплекс будет дополнен хореографическим училищем-интернатом на 250 детей и жилым комплексом для сотрудников будущего культурного центра. Кроме того, проект включает отдельный киноконцертный комплекс.

По словам вице-премьера, к созданию нового художественного комплекса подключены сотрудники "Эрмитажа", Русского музея и Третьяковской галереи. Предполагается, что там появится постоянная экспозиция шедевров из коллекций трех этих музеев. Один корпус по просьбе севастопольцев будет посвящен обороне Севастополя.

"Что очень важно, Севастополь сумел подобрать земли, и уже они готовы к передаче", — заявила вице-премьер, показав на стендах современное состояние этих территорий.

"Печальное зрелище", — прокомментировал глава государства, глядя на фотографии полуразрушенных зданий, и уточнил у губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, "действительно ли это место достойно такого грандиозного комплекса".

Глава города рассказал, что здания культурного центра появятся "на первой линии", а общая протяженность новой набережной составит 13 километров.

"Все эти объекты создадут новое пространство, это будет парковое пространство, это будет открытая зона, фактически центральный парк города Севастополя", — сказал губернатор и заверил, что к концу года должны быть получены проекты всех объектов комплекса, чтобы запустить работы уже в начале 2019 года.

"Давайте не будем затягивать, ладно", — попросил Путин, полистав альбомы с первыми дизайнерскими наработками.

"Когда будут готовы проекты?" — поинтересовался президент. "Я надеюсь, что мы до конца этого года точно получим проекты", — пообещала Голодец и добавила, что очень важно внимательно подойти к архитектуре проекта, сделать ее тщательно и добротно, чтобы жители города тоже высказали свои подробные пожелания.

Вице-премьер напомнила, что территория Крыма и Севастополя является совершенно особенной для российской культуры "по числу выдающихся людей, писателей, художников, поэтов, которые здесь жили и творили". Поэтому, по ее словам, задача в том, чтобы вернуть "столичность" культурному пространству Крыма и Севастополя на совершенно новом уровне.