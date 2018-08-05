БАЛАКЛАВА (СЕВАСТОПОЛЬ), 5 авг – РИА Новости. Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов посоветовал начинающим артистам не переставать трудиться и не угодить в опасную ловушку в виде испытания славой.

Самойлов выступил с легендарными хитами группы "Агата Кристи" на третьем ежегодном музыкальном фестивале #ZBFest в субботу в Балаклаве, рядом с винодельней "Золотая Балка". Помимо него не сцене выступили рэпер Loc-Dog, Егор Крид, группа "Ленинград".

"Я хочу удачи пожелать и трудолюбия, потому что талантов много, но из них "выживают" те, кто в моменты, когда случается первая популярность, не перестает к себе критически относиться и любит трудиться, не почивать на лаврах. Испытание славой — самая опасная ловушка", — сказал Самойлов журналистам.

Основатель рок-группы "Агата Кристи" пожелал молодым артистам проходить испытание славой достойно, сохраняя остроту души и внутренний поиск.

"Ни в коем случае не считать себя гением при жизни. Это самоубийство", — подчеркнул Самойлов.