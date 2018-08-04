В Москве простились с актером Мартыновым

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Прощание с актером Юрием Мартыновым, скончавшимся в четверг в возрасте 84 лет, завершилось, его похоронили в Пушкинском районе Московской области, сообщили в Государственном театре киноактера.

Мартынов — заслуженный артист России, актер театра и кино, служил в Государственном театре киноактёра с 1960 года.

"Прощание с Юрием Мартыновым в клинике имени Семашко закончилось", — сообщили в театре.

В театре уточнили, что Мартынова похоронят в Пушкинском районе рядом с супругой. Траурная церемония носила непубличный характер.

Мартынов сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых — "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Им было 19", "Гусарская баллада", "Мы, русский народ", "Дикий мёд", "Зареченские женихи", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Неподсуден", "Дела сердечные", "Черный принц", "Барышня-крестьянка" и многих других.

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