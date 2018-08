Выходные в Москве: выставка "Окна в Россию" и Пикник "Афиши"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Выставка "Окна в Россию" и ретроспектива фотографа Стива МакКарри, Arcade Fire и Belle&Sebastian на Пикнике "Афиши", а также показ черно-белой мелодрамы Кэйсукэ Киносита "Кармен" пройдут в выходные в Москве.

Выставки

В Институте русского реалистического искусства проходит проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". Главной темой проекта стал мотив окна, который является классическим образом в мировом искусстве. Для отечественных художников прошлого столетия окно было зеркалом перемен, происходящих в стране, – от революционных потрясений и модернизации городов в первой половине века, до переезда в новые кварталы во время "оттепели" и поисков себя в перестроечные 1980-е.

Окно в мастерской художника, окно с видами городских пейзажей, окно традиционной деревенской избы и вид из окна нового дома, поезда или автомобиля — все эти мотивы — своеобразный портал в историю страны и в ее искусство. Экспозиция в Москве завершает почти годовые гастроли выставки. В ней участвуют работы художников Игоря Грабаря, Павла Кузнецова, Сергея Герасимова, Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Александра Лабаса, Таира Салахова и многих других.

В свою очередь Московский музей современного искусства представляет персональную выставку всемирно известного фотографа Стива МакКарри "Нерассказанная история". Проект, в экспозицию которого вошло более 80 работ, призван раскрыть творческий метод автора и впервые познакомить зрителя с процессом его работы репортажным фотографом, включая фрагменты из записных книжек, маршруты его перемещений, уникальные серии снимков.

Стив МакКарри является культовой фигурой в мире современной фотографии — художественной и репортажной. Говоря о себе, он избегает определений "фотожурналист" и "репортер", предпочитая называть себя "наблюдатель" или "рассказчик". Как и в реальном мире, в его снимках есть место всему: и идиллическим портретам и пейзажам, одинаково пронизанным созерцательностью, ощущением цвета, чувством близости, и жанровые зарисовки с природных катаклизмов и гуманитарных катастроф, вызывающих у зрителя чувство сопричастности.

Концерты

В субботу в Коломенском в пятнадцатый раз пройдет фестиваль Пикник "Афиши". Хедлайнером фестиваля станет стадионный оркестр из Канады Arcade Fire.

"Тонкая и рефлексивная музыка канадцев кажется слишком сложно устроенной для массового успеха. Впечатление полностью меняется, если оказаться на их концерте. Arcade Fire вживую — это великий стадионный оркестр и удалой карнавал из двух десятков поющих и танцующих людей", — рассказывают организаторы.

Более того, в этот день выступит после долгого гастрольного перерыва российская певица Земфира, команда из Мельбурна King Gizzard & the Lizard Wizard, рэпер из Бруклина Joey Bada$$, канадец с трепетным сердцем Rhye, а также классики шотландского инди-попа Belle & Sebastian. "Шотландские классики инди-попа Belle and Sebastian как нельзя лучше дополняют атмосферу Пикника — с их светлой меланхолией, нежностью и даже инфантильностью. Идеальный саундтрек для летнего полудня, тем не менее, может и удивить — на стыке 2017 и 2018 группа выпустила серию из трех EP "How to Solve Our Human Problems". Так что фирменный фестивальный сет будет разбавлен новыми мелодиями", — рассказывают организаторы "Пикника".

Также завсегдатаев и новичков фестиваля ждет выступление молодого российского рэпера Pharaoh.

Кино

В летнем кинотеатре музея "Гараж" покажут черно-белую мелодраму Кэйсукэ Киносита "Кармен" о противоречивой любви молодой девушки и художника. Кармен — стриптизерша из токийского района Гиндза. Она воспринимает свою работу как искусство и выступает под музыку Жоржа Бизе. У нее есть молодой человек, но одновременно она влюблена в скульптора, которому позирует как модель. Лиричное кино о послевоенной Японии — такое же важное, как классические фильмы Акиры Куросавы и Ясудзиро Одзу, но почти неизвестное в России.

Также на экраны российских кинотеатров вышла драма Томаса Штубера "Между рядами" о работниках одного из супермаркетов на задворках бывшей ГДР, премьера которой прошла на Берлинском кинофестивале. Штубер экранизировал одноименную новеллу Клеменса Мейера. По сюжету, Кристиан (Франц Роговский) устраивается работать в огромный молл. Бруно (Петер Курт) из отдела напитков берет Кристиана под свое крыло, посвящая новичка в тонкости ритейла. Каждый день Кристиан открывает для себя новый мир бесконечных стеллажей, наслаждается эпическим покоем торгового склада и влюбляется в Мэрион из отдела сладостей, которую сыграла звезда "Тони Эрдманна" Сандра Хюллер.