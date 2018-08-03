На "Нашествии" начала работу экспозиция Минобороны

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Экспозиция Вооруженных Сил Российской Федерации начала работу на фестивале "Нашествие", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В период с 3 по 5 августа гости и участники фестиваля "Нашествие" смогут ознакомиться с новинками вооружения и военной техники, поступающими на оснащение российской армии. Для посетителей "главного приключения года" развернута тематическая выставка автомобильной и бронированной техники, работает полевой кинотеатр, и проводятся экскурсии по автономному полевому лагерю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый посетитель может попробовать сдать нормативы по физподготовке и пройти тестирование на уровень годности к военной службе и соответствие военно-учетной специальности.

Кроме того, 4 и 5 августа аккомпанировать выступлению рок-звезд будет группа высшего пилотажа "Русские витязи", которая выступит с получасовой программой.

Также на экспозиции ВС РФ для всех желающих проводятся любительские футбольные матчи, на которых команды рок-фанатов и музыкантов смогут посоревноваться с "военно-полевой" сборной, состоящей из механиков-водителей, стрелков-наводчиков, связистов и военных поваров, обеспечивающих работу выставки.