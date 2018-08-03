Юрий Мартынов посвятил жизнь служению кино, рассказали в Театре киноактера

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актерские работы заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Мартынова навсегда останутся в золотом фонде киноискусства, заявил РИА Новости директор Государственного театра киноактера Сурен Шаумян.

"Умер заслуженный артист РФ, киноактёр Юрий Фёдорович Мартынов. Ему было 84 года. Это трагическая потеря не только для нашего театра, но и для всей отечественной культуры, для родных и близких, для миллионов людей, полюбивших творчество замечательного Юрия Фёдоровича", — сказал Шаумян.

По его словам, фильмы с участием Мартынова, среди которых имеются поистине народные картины, полюбившиеся множеству поколений, навсегда останутся в золотом фонде киноискусства не только как память об этом талантливом артисте, но и как о замечательном человеке, который посвятил всю свою жизнь служению киноискусству.

"Мы уже направили телеграмму сыну Юрия Фёдоровича со словами соболезнования и всем коллективом нашего театра скорбим по этой тяжёлой и невосполнимой утрате", — добавил он.

Юрий Мартынов служил в Государственном театре киноактёра с 1960 года. Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых — "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Им было 19", "Гусарская баллада", "Мы, русский народ", "Дикий мёд", "Зареченские женихи", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Неподсуден", "Дела сердечные", "Черный принц", "Барышня-крестьянка" и многих других.

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