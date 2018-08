Прощание с актером Юрием Мартыновым состоится 4 августа

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России Юрием Мартыновым состоится четвертого августа. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра киноактера.

"Прощание с Юрием Федоровичем Мартыновым состоится в субботу, 4 августа", — говорится в сообщении.

Мартынова похоронят в Пушкинском районе Московской области.

"Блистательный и успешный артист"

"Коллектив Государственного театра киноактёра выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 2 августа 2018 года в возрасте 84 года заслуженного артиста России, актёра театра и кино Юрия Фёдоровича Мартынова", — сообщается на сайте Государственного театра киноактера.

В тексте соболезнований подчеркивается, что Юрий Мартынов "с честью и достоинством прослужил в нашем театре более 50 лет, став за эти годы по-настоящему блистательным и успешным артистом".

"Природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Фёдоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии — то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова", — говорится в телеграмме директора театра Сурена Шаумяна.

Актерская карьера

Мартынов родился в 1934 году. В 1958 году окончил ВГИК. В кино он дебютировал в 1954 году в роли комсомольца в короткометражной ленте Сергея Герасимова "Надежда" в интернациональном альманахе "Роза ветров". Первой ролью Юрия Мартынова в полнометражном кино стал комсомольский вожак Леня из кинофильма Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове" (1957). Первую главную роль он сыграл в киноповести Павла Солуянова "Сержанты" (1958).

Всего за свою карьеру артист сыграл более чем в 120 кинолентах.

Юрий Мартынов принимал участие в озвучивании около 30 фильмов, среди них "Звуки музыки" (Sound of Music, 1964), "Господин Крюшо в Нью-Йорке" (Gendarme in New York, 1965), "Марыся и Наполеон" (Marysia i Napoleon, 1966), "Человек с ордером на квартиру" (Człowiek z M-3, 1969), "Семь тонн долларов" (Hét tonna dollár, 1973), "Ганди" (Gandhi, 1982), "Окно спальни" (Bedroom Window, 1987).

В 2006 году Мартынову было присвоено звание Заслуженный артист России.