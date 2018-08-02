Стала известна причина смерти актера Юрия Мартынова

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался от остановки сердца, сообщает "Пятый канал".

Ранее стало известно, что артист театра и кино Юрий Мартынов умер на 85-м году жизни.

Государственный театр киноактера, где актер прослужил более 50 лет, опубликовал на своем сайте соболезнования родным, друзьям и коллегам Мартынова, отметив, что он стал "за эти годы по-настоящему блистательным и успешным артистом".

"Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии — то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов", — говорится в телеграмме директора театра Сурена Шаумяна.

Прощание с Юрием Мартыновым состоится 4 августа, его похоронят в Пушкинском районе Московской области, рядом с супругой, уточнили в пресс-службе Театра киноактера.

Своими воспоминаниями о Юрии Мартынове поделилась заслуженная артистка России Инна Выходцева.

"Он был замечательным актёром и человеком. Отличный семьянин, любил только одну женщину. Очень тосковал, когда она умерла. У него прекрасные сыновья и внуки", — сказала Выходцева в интервью RT.

По словам актрисы, их молодость прошла во ВГИКе, а жизнь — в Театре киноактера, уход Мартынова из жизни стал для нее большой трагедией.

Также о своем сотрудничестве с артистом рассказал актер и режиссер Анатолий Яббаров. Он отметил, что в театре Мартынова называли "борцом за правду".

"Он играл в моём спектакле "Щелкунчик и Мышиный король", который шёл в нашем театре 26 лет… Больше работал в кино, и, когда я предложил роль в этом спектакле, он отнёсся с боязнью", — сказал Яббаров, добавив, что Мартынов блестяще справился с ролью.

Актер театра и кино Юрий Федорович Мартынов родился 9 ноября 1934 года. В 1958 году он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии, с 1960 года работал в труппе Государственного театра киноактера.

В кино Мартынов дебютировал в 1954 году в роли комсомольца в короткометражной ленте Сергея Герасимова "Надежда". За свою кинокарьеру он снялся в таких фильмах, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Гусарская баллада", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства". Всего артист сыграл более чем в 120 кинолентах.

В 2006 году Мартынову было присвоено звание Заслуженный артист России.