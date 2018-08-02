МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Мартынов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба Государственного театра киноактера.

Мартынов, закончивший Всероссийский государственный институт кинематографии, проработал в театре киноактера более 50 лет. За это время он стал "по-настоящему блистательным и успешным артистом", отметили в пресс-службе.

Ему удалось создать "потрясающие образы" в кино благодаря как природным данным и артистическому темпераменту, так и силе характера, подчеркнул директор театра киноактера Сурен Шаумян, добавив, что Мартынов будет служить примером для нового поколения актеров.

За свою карьеру артист сыграл более чем в 120 кинолентах. Среди них такие фильмы, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Гусарская баллада", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства".