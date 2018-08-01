В Минкультуры пояснили положения нового закона о кинофестивалях

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новый закон о показе фильмов на российских кинофестивалях создает равные условия для показа зарубежных и национальных картин и устанавливает более четкие границы понятия "кинофестиваль", а также упрощает деятельность компаний, которые занимаются их организацией, считают в Минкультуры РФ.

Госдума на пленарном заседании в конце июля приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения.

Законопроектом предлагается установить, что под понятием "кинофестиваль" стоит понимать мероприятие, представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри. Общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней, при условии, что показ картины осуществляется "не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания". Согласно законопроекту, за Минкультуры РФ закрепляются полномочия по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории РФ международных кинофестивалей.

Равные условия

"Необходимо отметить, что поправки в закон о поддержке кинематографии никоим образом не ущемляют участников кинорынка, а напротив, создают равные условия для показа зарубежных и национальных фильмов, исключают возможность осуществления "параллельного проката" и устраняют имеющиеся в законодательстве неоднозначные формулировки", — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

По мнению ведомства, поправки упрощают организацию и проведение международных кинофестивалей на территории РФ, а также условия показа фильмов по телевидению.

В настоящее время публичный показ картин или их прокат требует получения прокатного удостоверения, за исключением некоторых случаев, которые указаны в законе, в частности, при некоммерческом показе организациями культуры, науки и образования советских фильмов, перешедших в общественное достояние, или при показе фильмов, привезенных из-за рубежа, на международных фестивалях.

"Таким образом, сейчас отечественные фильмы не могут демонстрироваться на международных кинофестивалях без прокатного удостоверения, а зарубежные могут. Поправками устраняется эта несправедливость и разрешается показ без прокатного удостоверения любого фильма (как зарубежного, так и отечественного) на проводимых на территории РФ международных кинофестивалях", — уточнили в пресс-службе.

Четкое определение кинофестиваля

Впервые на законодательном уровне вводится понятие "кинофестиваль". При этом фестиваль может иметь жюри и конкурсные программы, а может не иметь. В Минкультуры подчеркнули, что "критерии отнесения кинофестивалей к международным и порядок формирования перечня международных кинофестивалей будут утверждены правительством РФ".

В частности, к этим критериям отнесут наличие в программе национальных и зарубежных картин, или картин совместного производства, а также наличие в составе жюри как российских, так и зарубежных кинематографистов.

В Минкультуры подчеркнули, что работа над законом выявила наличие на территории РФ "параллельного проката" фильмов. Подобные мероприятия именуют себя международными кинофестивалями, некоторые длятся более полугода и переезжают из города в город, в их рамках картины демонстрируются без прокатного удостоверения.

"По сути, вышеуказанная деятельность является публичной демонстрацией фильмов и должна осуществляться с получением прокатных удостоверений как по действующему закону, так и в соответствии с поправками к нему. Поправки не создают проблем и для ретроспективных кинофестивалей, в рамках которых демонстрируются фильмы прошлых лет и, как правило, уже имеющие прокатные удостоверения", — пояснили в ведомстве, добавив, что правила получения прокатного удостоверения не представляют сложности.

Телевизионный показ

Поправки также коснутся телевизионного показа. Ранее картины, которые снимались на пленке, были предназначены для показа в кинотеатре, а фильмы для телевидения записывались на кассеты. Сейчас все картины снимаются в цифровом формате, поэтому невозможно четко определить случаи, когда фильм создается специально не для показа по телевидению.

"После вступления поправок в силу прокатное удостоверение не будет требоваться при осуществлении показа любого фильма по эфирному, кабельному и спутниковому телевидению", — отметили в пресс-службе.