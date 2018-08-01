Фестиваль Koktebel Jazz Party посетят выдающиеся музыканты из США

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party (KJP), который в этом году впервые пройдет сразу на пяти площадках, посетят выдающиеся музыканты из США, сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева. Это событие уже стало одной из визитных карточек Крыма, получив признанное место в списке международных джазовых форумов. В этом году фестиваль пройдет с 24 по 26 августа. Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

"Нас ждут новые артисты. Выдающиеся американцы приедут из Нового Орлеана, из Нью-Йорка. Мы по традиции не называем имена участников, поскольку Госдеп начинает им писать письма с угрозами, грозя штрафами, какими-то там наказаниями. Но я обещаю, что будет прекрасная программа. Будут российские музыканты, музыканты из Китая, Индии", — сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, гостей фестиваля ждут не только новые артисты, но также новые музыкальные инструменты с необычным звучанием.