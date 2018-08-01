Фестиваль Koktebel Jazz Party посетят выдающиеся музыканты из США

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party (KJP), который в этом году впервые пройдет сразу на пяти площадках, посетят выдающиеся музыканты из США, сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Нас ждут новые артисты. Выдающиеся американцы приедут из Нового Орлеана, из Нью-Йорка. Мы по традиции не называем имена участников, поскольку Госдеп начинает им писать письма с угрозами, грозя штрафами, какими-то там наказаниями. Но я обещаю, что будет прекрасная программа. Будут российские музыканты, музыканты из Китая, Индии", — сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, гостей фестиваля ждут не только новые артисты, но также новые музыкальные инструменты с необычным звучанием.
Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат".