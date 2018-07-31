Стали известны время и место прощания с актрисой Натальей Кузнецовой

МОСКВА, 31 июн — РИА Новости. Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой пройдет 1 августа с 11 часов утра. Об этом сообщила заместитель худрука Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.

Мероприятия начнутся в Боткинской больнице, там же будет проходить отпевание. Похоронят актрису на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова скончалась в воскресенье в возрасте 55 лет после тяжелой болезни.

Кузнецова посвятила Театру имени Ермоловой более тридцати лет. Там она сыграла в спектаклях "Утиная охота — 90", "Барышня-крестьянкка", "Бедность не порок" и других.

Актриса также запомнилась по ролям в различных телесериалах и фильмах, среди которых "Сваха", "Жуков", "Дураки умирают по пятницам".