В Москве госпитализировали Аскольда Запашного

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заслуженный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Отмечается, что дрессировщика доставили в одну из столичных больниц с острой болью. По словам артиста, медики пока не поставили диагноз и проводят обследование.

"Были сильные боли с утра, сейчас болевые ощущения сняли обезболивающим. Сейчас чувствую себя хорошо", — рассказал артист агентству.

Дрессировщик заверил, что временное недомогание не повлияет на график выступлений.

Брат артиста — директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный — сообщил РИА Новости, что Аскольд скоро покинет больницу.

"Аскольду в машине стало плохо. Мы вызвали ему "скорую", с ним находятся жена и мама. Сейчас врачи обещали, что его скоро отпустят, ничего страшного они не обнаружили. СМИ нагнетают больше, чем мы к этому готовы. Он вчера катался на водных лыжах, возможно, наглотался грязной московской воды с кишечной палочкой", — сказал Эдгард Запашный.

Аскольд Запашный — представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Работает в жанре дрессировки хищных животных, а также выступает в качестве жонглера, вольтижера, канатоходца, жонглера на сегвеях.