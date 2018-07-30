В Минкультуры прокомментировали закон о показе фильмов на фестивалях

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Новый закон о демонстрации фильмов на российских кинофестивалях без прокатного удостоверения никак не ущемляет участников рынка, заявили в пресс-службе Минкультуры.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий показ фильма без прокатного удостоверения в рамках конкурса на фестивалях. Новый закон, по мнению ряда экспертов, опрошенных РИА Новости, не помешает крупным конкурсам, однако поставит под угрозу большинство остальных смотров и ретроспектив и ударит не только по индустрии, но и по самому зрителю.

"Критерии, которые Минкультуры планирует включить в указанный проект постановления, никоим образом не ущемляют участников рынка", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в законе о господдержке кинематографии установлено, что не требуется получение прокатного удостоверения для показа зарубежного фильма, ввезенного в РФ для показа на международном кинофестивале.

"То есть наши отечественные фильмы сейчас не могут демонстрироваться на международных кинофестивалях без прокатного удостоверения, а зарубежные могут. Законопроектом устраняется эта несправедливость и разрешается показ без прокатного удостоверения любого фильма (как зарубежного, так и отечественного) на проводимых на территории РФ международных кинофестивалях", — подчеркивают в пресс-службе.

Законопроектом предлагается установить, что под понятием "кинофестиваль" стоит понимать мероприятие, представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри. Общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней, при условии, что показ картины осуществляется "не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания". При этом за Минкультуры РФ закрепляются полномочия по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории РФ международных кинофестивалей.