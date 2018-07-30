Бутман рассказал о программе Sochi Jazz Festival

СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Программа IX фестиваля Sochi Jazz Festival, который пройдет в Сочи с 2 по 5 августа, будет интересной и насыщенной, на нем выступят зарубежные, отечественные и местные коллективы, рассказал РИА Новости народный артист России, президент Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.
"Приедет замечательный трубач Вадим Эйленкриг, он уже давно не выступал в Сочи. Будет и большой опен-эйр концерт, который откроет программа сочинского джазового оркестра. И, конечно же, начнем все с джаз-парада! Мне кажется, в этом году будет насыщенная и интересная программа: и со звездами из-за рубежа, и нашими отечественными, и местными коллективами. Все-все в очередной раз покажут свое мастерство", — добавил музыкант.
Девятый фестиваль Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи с 2 по 5 августа. В эти дни курорт ждет музыкальный парад во главе с Игорем Бутманом, выступления известных артистов на сценах Зимнего театра и концертного зала "Фестивальный", творческие встречи и джем-сейшены под открытым небом.