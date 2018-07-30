Бутман рассказал о программе Sochi Jazz Festival

СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Программа IX фестиваля Sochi Jazz Festival, который пройдет в Сочи с 2 по 5 августа, будет интересной и насыщенной, на нем выступят зарубежные, отечественные и местные коллективы, рассказал РИА Новости народный артист России, президент Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.

"К нам на фестиваль приедет группа The Manhattan Transfer, которая уже более 40 лет является одной из легенд джаза, с массой хитов, с массой Grammy. Они будут выступать в концертном зале "Фестивальный". Также в Сочи выступит очень известная джазовая певица французского происхождения Cyrille Aimee, которая обладает великолепным голосом, потрясающим знанием джаза и сейчас очень серьезно набирает обороты на мировой сцене. Также в концертном зале "Сириус" выступит пианист и вокалист Олег Аккуратов", — заявил Бутман.

"Приедет замечательный трубач Вадим Эйленкриг, он уже давно не выступал в Сочи. Будет и большой опен-эйр концерт, который откроет программа сочинского джазового оркестра. И, конечно же, начнем все с джаз-парада! Мне кажется, в этом году будет насыщенная и интересная программа: и со звездами из-за рубежа, и нашими отечественными, и местными коллективами. Все-все в очередной раз покажут свое мастерство", — добавил музыкант.

Девятый фестиваль Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи с 2 по 5 августа. В эти дни курорт ждет музыкальный парад во главе с Игорем Бутманом, выступления известных артистов на сценах Зимнего театра и концертного зала "Фестивальный", творческие встречи и джем-сейшены под открытым небом.