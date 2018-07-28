Австралия или Зеландия? Как хорошо вы различаете страны с похожими флагами

МОСКВА, 28 июля — РИА Новости. Власти Новой Зеландии обвинили Австралию в плагиате государственного флага. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Уинстон Петерс призвал австралийцев разработать собственный дизайн. Флаги действительно очень похожи — на обоих изображены британский "Юнион Джек" и звезды на синем фоне. Подобных совпадений немало, и зачастую возникает путаница. РИА Новости предлагает проверить, насколько вы способны отличить государства с похожими флагами.