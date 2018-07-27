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Культура

Финалист британского "Голоса. Дети" мечтает о взрослом "Голосе" в России

(обновлено: 11:12 27.07.2018)
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© Фото : из личного архива семьи ЯкубчуЯрослав Якубчук. Архивное фотоЯрослав Якубчук. Архивное фото
© Фото : из личного архива семьи Якубчу

ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Одиннадцатилетний москвич (именно так он себя идентифицирует) Ярослав Якубчук, дошедший до финала британского шоу "Голос. Дети" и поразивший жюри зрелостью вокала и голосовым диапазоном, рассказал в интервью РИА Новости, что не планирует участвовать в российском аналоге шоу, но был бы рад в будущем принять участие во "взрослом" конкурсе "Голос" в Москве.

Ярослав Якубчук во время выступления на британском конкурсе Голос.Дети
© ITV
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"Во-первых, в российском "детском" "Голосе" мне участвовать бессмысленно, потому что я тут уже был в финале. Если я пойду на российский "Голос" и тоже дойду до финала, то люди смогут сказать: "Этот мальчик уже в Лондоне прошел в финал, зачем его тут показали? А нас не показали, и мы не прошли через "слепые" прослушивания, потому что в команде был он". Получится так, что я буду отнимать шансы у других детей", — сказал Якубчук.

Год назад он уже попытал счастья в российском "Голосе. Дети", но на "слепых" прослушиваниях никто из наставников к нему не повернулся. Родители мальчика Александр и Ольга, у которых есть еще двое старших детей, считают, что тогда подвел выбор композиции для исполнения, хотя петь классику Ярославу порекомендовали редакторы и российской, и британской версий шоу.

© Фото : из личного архива семьи ЯкубчуЯрослав Якубчук
© Фото : из личного архива семьи Якубчу
Ярослав Якубчук

"Система работает так: когда вы подаете заявку, вы должны предложить три варианта, три песни. Там есть рекомендованный список. В Британии тоже есть требование трех вариантов, только списка нет. Мы им предложили разное, а редактора выбрали Nessun Dorma (из оперы Джакомо Пуччини "Турандот"). Просто объективно оперные арии у Ярослава получаются интереснее, чем обычное детское пение. Я думаю, что редакторы выбирают классику потому, что ее мало кто поет. Но потом мы становимся заложниками того, как за это проголосуют наставники", — отмечает Александр.

Сцена шоу Голос. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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При этом и сам мальчик, и его родители убеждены в том, что неудачей выступление в Москве считать нельзя.

"После московского "Голоса" осталось ощущение, что на Ярослава обратили внимание. Это очень высокая оценка. В Москве многие дети были не только с родителями, но и со своими вокальными педагогами. А они бывают очень придирчивы, поскольку опекают своих подопечных. Так вот, от всех вокальных педагогов был один позитив", — отмечает Ольга.

У Ярослава в музыке достаточно широкие вкусы: помимо опер, он слушает Queen, Луи Армстронга, Эминема, группы ImagineDragons, Eurythmics, а также военные песни. Военные песни Ярослав два года подряд исполнял для ветеранов во время торжественных мероприятий в Лондоне по случаю Дня Победы. Также Ярослав поет в православном хоре.

"А еще он очень любит Пелагею. Он смотрел русский проект "Голос", познакомился с репертуаром певицы и стал слушать. Ему нравится, как она ведет себя, ее дети вообще любят. Мне нравятся ее песни — и казацкие, и русские, которых мы никогда не слышали. Это пласт, который в советское время был неизвестен. Из современного русского репертуара для него Пелагея – это кумир", — рассказывает Ольга.

Сам Ярослав еще не решил, с какой именно музыкой связать свою дальнейшую жизнь, но пока тяготеет к эстраде. Родители же его, напротив, считают, что лучше всего сыну удаются оперные арии.

Победительница первого сезона проекта Голос. Дети Алиса Кожикина выступает на праздничном концерте Россия молодая в акватории Ялты
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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"Мне, может быть, еще рано говорить, но когда я думал, то считал, что будет удобнее стать эстрадным певцом. Не знаю почему, но я планировал это. Но ничего не имею против классики", — улыбается мальчик.

"Мне кажется, у него не эстрадный голос. Ему может и хотелось бы этого сейчас, как он и сказал, но лучше всего у него получаются оперные арии", — считает его отец.

"Это не мы считаем, это считают и редакторы: и в Москве, и здесь… Это объективно. И потом ему самому нравится петь классические произведения… Он как бы играет этим, ему приятно, ему свободно в этом диапазоне. Но на классику сразу набегает очень много серьезных экспертов. Ему становится в этом некомфортно. Поэтому он видит, сколько позитивной реакции на обычное эстрадное пение и, естественно, начинает комплексовать и думать, что классика — это очень серьезно, а эстрада – что-то более легкое", — добавляет Ольга.

Ярослав вырос в Лондоне: его привезли в британскую столицу в возрасте трех месяцев, но при этом он прекрасно говорит по-русски и, не задумываясь, называет себя москвичом. На вопрос о том, как удается поддерживать эту "русскость", Ярослав, смеясь, отвечает: "Лучше спросить, как родители добились того, что я хоть как-то говорю по-английски!".

© Фото : из личного архива семьи ЯкубчукПеред финалом конкурса "The Voice Kids UK 2018"
© Фото : из личного архива семьи Якубчук
Перед финалом конкурса "The Voice Kids UK 2018"

"Когда он представлялся на конкурсе, не могло быть и речи о том, чтобы представляться как британец. На него бы недоуменно смотрели и спрашивали: "А почему у тебя такой английский плохой?". Он должен был представиться россиянином. И по своему уровню английского, и по внутренним ощущениям", — отмечает Ольга.

"Ярослав ходит в дневную русскую школу. У него старшие брат и сестра, уже взрослые – 30 и 27 лет — мы через это все прошли и понимали риск того, что ребенок будет говорить неправильно по-русски. Мы не хотели этого и поэтому совершенно сознательно его оставили в русскоязычном окружении, живя в Англии", — поясняет отец мальчика.

На вопрос о том, планирует ли семья остаться в Лондоне или вернуться в Россию, Ярослав отвечает первым: "Я бы хотел жить в России". Его родители признаются, что пока вопрос открыт и что главное для них – дать сыну возможность выбора.

"Мы ездим два раза в год в Россию. Ярослав себя ощущает русским, не англичанином. По субботам он ходит в православную школу, там на данный момент более 100 детей. Большинство детей там предпочитает говорить между собой на английском. Они понимают русский язык, говорят на русском, но так, как Ярослав говорит по-английски. Тем не менее, мы не отстраняем его от английского языка. Он ходит играть в футбол, плавает в бассейне, у него тренеры, с которыми он говорит на английском языке, он общается с детьми. За время конкурса у него был большой прогресс в языке", — рассказал Александр.

Ярослав признается, что очень хотел бы в будущем принять участие во "взрослом" "Голосе".

"Через шесть-восемь лет, если передача сохранится, безусловно, это было бы очень интересно", — отметил он.

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