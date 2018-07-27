Игорь Бутман заявил, что с нетерпением ждет приезда на Sochi Jazz Festival

СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Народный артист России Игорь Бутман всегда с нетерпением ждет приезда в Сочи, где артисту нравится не только работать, но и встречаться с друзьями и отдыхать, рассказал музыкант РИА Новости в преддверии IX фестиваля Sochi Jazz Festival, который пройдет в Сочи с 2 по 5 августа.

"Мы всегда приезжаем в Сочи с хорошим настроением, всегда приятно быть там, где море, солнце, счастливые люди, которые отдыхают, расслабляются и, конечно же, ждут нашего приезда. Поэтому всегда приятно приехать, чуть-чуть отдохнуть, встретить старых друзей, встретить новых друзей, пообщаться с главой города, пообщаться с теми людьми, которые создавали этот фестиваль и выступить для сочинской публики. Так что всегда с нетерпением ждем приезда в Сочи", — сообщил артист.

Девятый фестиваль Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи с 2 по 5 августа. В эти дни курорт ждет музыкальный парад во главе с Игорем Бутманом, выступления известных артистов на сценах Зимнего театра и концертного зала "Фестивальный", творческие встречи и джем-сейшены под открытым небом.